 برلين: لا معلومات عن حصول متمردين سوريين على دبابات ليوبارد الألمانية | أخبار | DW | 22.11.2019

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أخبار

برلين: لا معلومات عن حصول متمردين سوريين على دبابات ليوبارد الألمانية

قالت الحكومة الألمانية إنه ليس لديها معلومات عما إذا كانت تركيا سلمت دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى متمردين سوريين. جاء ذلك عقب تقارير صحفية تحدثت عن احتمالية تسليم أنقره دبابات ألمانية لمتمردين السوريين.

تقارير صحفية تزعم تسليم تركيا دبابات ليوبارد الألمانية لمترمدين سوريين

دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع بحوزة الجيش التركي

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تمتلك معلومات عما أعلن عن تسليم تركيا دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى متمردين سوريين. وقالت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019): "بطبيعة الحال نحن مهتمون اهتماما كبيرا بأن يراعي التمسك بقواعد تصدير الأسلحة المتبعة في هذه الحالات أيضا".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية  قد تحدثت عن احتمالية تسليم تلك الدبابات من الجانب التركي إلى المتمردين السوريين. واستخدمت تركيا خلال الهجوم في شمال سوريا أيضا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2" دعما لإسلاميين متمردين هناك.

مختارات

خلافا لما تأمل أنقرة لن يتم بسرعة تحديث الدبابات الألمانية في تركيا، لأن تركيا تستعمل العتاد العسكري في حربها ضد أكراد عفرين بسوريا. وألمانيا يجب عليها أن تقرر ما تريد، كما يعتقد يينس توراو. (27.01.2018)

"التوغل التركي في شمال سوريا يتنافى مع قيم حلف الناتو"، حسبما يرى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. بينما طالبت رئيسة الحزب المؤقتة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا. (25.10.2019)

وأظهر مقطع فيديو نشرته جماعة ما يسمى بـ"جيش الإسلام" بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشاهد تقدم القوات التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمالي سوريا قرب قرية باب الخير، وظهرت أيضا دبابة "ليوبارد 2" علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنها مما تم تصديره إلى تركيا. وكان متحدث باسم "جيش الإسلام" أكد لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) بداية الشهر أن الجيش التركي وقوات المعارضة السورية تقدما معا قرب حدود مدينة رأس العين.

وأضاف المتحدث باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار أن تركيا أمدت "جيش الإسلام" بالأسلحة والمعدات الثقيلة، مبينا بالقول: "أعطتنا تركيا ثلاث عربات مدرعة وناقلة جنود".  ورد هذا المتحدث بالإيجاب على سؤال عما إذا كانت ائتلافات المتمردين، الذي يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" قد تدربوا على "ليوبارد 2"، فقال "نعم". إلا أن المتحدث باسم "الجيش الوطني السوري" يوسف حمود نفى ذلك قائلا: إن الدبابات تخص القوات التركية، مضيفا: "في الجيش الوطني السوري ليست لدينا قدرات على قيادة مثل هذه المركبات"، وأوضح أن الصور التقطت خلال فترة راحة للتذكير بمن سقطوا من مقاتلي الجيش الوطني السوري.

ع.ج.م/ص.ش ( د ب أ)

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


 

مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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