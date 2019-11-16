برلين: لا معلومات عن حصول متمردين سوريين على دبابات ليوبارد الألمانية

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تمتلك معلومات عما أعلن عن تسليم تركيا دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى متمردين سوريين. وقالت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019): "بطبيعة الحال نحن مهتمون اهتماما كبيرا بأن يراعي التمسك بقواعد تصدير الأسلحة المتبعة في هذه الحالات أيضا".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد تحدثت عن احتمالية تسليم تلك الدبابات من الجانب التركي إلى المتمردين السوريين. واستخدمت تركيا خلال الهجوم في شمال سوريا أيضا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2" دعما لإسلاميين متمردين هناك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته جماعة ما يسمى بـ"جيش الإسلام" بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشاهد تقدم القوات التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمالي سوريا قرب قرية باب الخير، وظهرت أيضا دبابة "ليوبارد 2" علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنها مما تم تصديره إلى تركيا. وكان متحدث باسم "جيش الإسلام" أكد لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) بداية الشهر أن الجيش التركي وقوات المعارضة السورية تقدما معا قرب حدود مدينة رأس العين.

وأضاف المتحدث باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار أن تركيا أمدت "جيش الإسلام" بالأسلحة والمعدات الثقيلة، مبينا بالقول: "أعطتنا تركيا ثلاث عربات مدرعة وناقلة جنود". ورد هذا المتحدث بالإيجاب على سؤال عما إذا كانت ائتلافات المتمردين، الذي يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" قد تدربوا على "ليوبارد 2"، فقال "نعم". إلا أن المتحدث باسم "الجيش الوطني السوري" يوسف حمود نفى ذلك قائلا: إن الدبابات تخص القوات التركية، مضيفا: "في الجيش الوطني السوري ليست لدينا قدرات على قيادة مثل هذه المركبات"، وأوضح أن الصور التقطت خلال فترة راحة للتذكير بمن سقطوا من مقاتلي الجيش الوطني السوري.

ع.ج.م/ص.ش ( د ب أ)