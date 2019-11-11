برلين لا تعرف هوية الذين سترحلهم تركيا من تنظيم داعش

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن بلاده لا تعرف حتى الآن هوية أشخاص تعتزم تركيا ترحيلهم إليها بسبب قتالهم لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال المتحدث في برلين إنه من المنتظر ترحيل سبعة أشخاص يوم الخميس واثنين يوم الجمعة وأن الأمر يتعلق بثلاثة رجال وخمس نساء وطفلين. ومن بين النساء توجد اثنتان هناك دلائل على إنهما أقامتا في سوريا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "لا يمكننا تأكيد أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية"، وتابع أن السلطات ستسعى للتحقق من هوياتهم وخلفياتهم عند تقديم طلبات لحصولهم على وثائق السفر.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أنه لا يمكن منعهم من دخول البلاد إذا كانوا ألمانا.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها سترحل سبعة ألمان بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت ترحيل سجناء التنظيم. وأعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الإثنين أنها بصدد ترحيل 11 مسلحا فرنسيا من تنظيم داعش، وأيرلنديين اثنين، كان تم إلقاء القبض عليهم في سوريا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، القول إن "هناك 11 فرنسيا، واثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل الخاصة بهم".

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)