 برلين لا ترى إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2020

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برلين لا ترى إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع

تعقيبا على مقترح دونالد ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع، اعتبر وزير الخارجية الألمانية أن عدم قيام موسكو بمجهودات لحلّ الملفات العالقة لا يرشحها للعودة.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

في مقابلة نشرتها صحيفة (راينشه بويست) الألمانية الاثنين (27 يوليو/ تموز)، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا يرى أية إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع في الوقت القريب، وذلك تعقيبا على ما آثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية، وبالتالي إعادة روسيا بعد طردها منها في عام 2014 عقب ضمها لشبه جزيرة القرم. 

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وتضمن مقترح ترامب كذلك توسيع مجموعة السبع الاقتصادية مبديا رغبته في دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية إلى الاجتماع التالي، الذي يخطط لاستضافته في أيلول/سبتمبر بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

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مع افتتاح آيا صوفيا كمسجد لأول مرة منذ 86 عاماً، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن تحويل المبنى التاريخي إلى مسجد لا يدعم الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشيراً إلى أن للمبنى "أهمية تتجاوز تركيا".

مع عدم الامتثال لحظر توريد السلاح إلى ليبيا هدد زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بفرض عقوبات على الجهات الداعمة لطرفي النزاع الليبي في حال استمرت الانتهاكات. والآن حدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طبيعة هذه العقوبات.

فجر هجوم القرصنة الذي تعرض له البرلمان ومكتب المستشارية غضبا شديدا داخل ألمانيا التي تؤكد تورط روسيا. وفي تطور جديد استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين للتعبير عن احتجاجها الشديد.

غير أن هايكو ماس لا يرى في مقابلته مع "راينشه بوست" أية فرصة للسماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة السبع لعدم تحقيق أي تقدم بنّاء في حل الصراع في القرم وأيضا في شرق أوكرانيا. واسترسل الوزير الألماني بالقول إن "روسيا نفسها يمكنها تقديم أكبر مساهمة في فتح مثل هذه الأبواب"، وذلك عبر المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في أوكرانيا، على حد قوله.

وأضاف: "إن مجموعة السبع ومجموعة العشرين هما إطاران منسقان بشكل معقول. لا نحتاج إلى مجموعة الأحد عشر أو مجموعة الاثنى عشر".

في ذات السياق وصف ماس العلاقة مع روسيا بأنها "صعبة حاليا" في عدة مجالات. "لكننا نعلم أيضا أننا نحتاج إلى روسيا لحل صراعات مثل تلك القائمة في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

يشار إلى أن أعضاء محموعة السبع هم حاليا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

 

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