برلين لا ترى إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع

في مقابلة نشرتها صحيفة (راينشه بويست) الألمانية الاثنين (27 يوليو/ تموز)، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا يرى أية إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع في الوقت القريب، وذلك تعقيبا على ما آثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية، وبالتالي إعادة روسيا بعد طردها منها في عام 2014 عقب ضمها لشبه جزيرة القرم.

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وتضمن مقترح ترامب كذلك توسيع مجموعة السبع الاقتصادية مبديا رغبته في دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية إلى الاجتماع التالي، الذي يخطط لاستضافته في أيلول/سبتمبر بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

غير أن هايكو ماس لا يرى في مقابلته مع "راينشه بوست" أية فرصة للسماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة السبع لعدم تحقيق أي تقدم بنّاء في حل الصراع في القرم وأيضا في شرق أوكرانيا. واسترسل الوزير الألماني بالقول إن "روسيا نفسها يمكنها تقديم أكبر مساهمة في فتح مثل هذه الأبواب"، وذلك عبر المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في أوكرانيا، على حد قوله.

وأضاف: "إن مجموعة السبع ومجموعة العشرين هما إطاران منسقان بشكل معقول. لا نحتاج إلى مجموعة الأحد عشر أو مجموعة الاثنى عشر".

في ذات السياق وصف ماس العلاقة مع روسيا بأنها "صعبة حاليا" في عدة مجالات. "لكننا نعلم أيضا أننا نحتاج إلى روسيا لحل صراعات مثل تلك القائمة في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

يشار إلى أن أعضاء محموعة السبع هم حاليا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)