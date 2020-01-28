 برلين ـ الملاهي الليلية تستنجد بالساسة لإنقاذها من ″الانقراض″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.02.2020

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منوعات

برلين ـ الملاهي الليلية تستنجد بالساسة لإنقاذها من "الانقراض"

حوالي 100 من الملاهي الليلية في برلين تم إغلاقها وغيرها الكثير مهددة بالإغلاق. القائمون على هذه الملاهي طلبوا مساعدة الساسة، والتعامل معها كمنشأة ثقافية وليس كمكان للتسلية وأشاروا إلى النموذج الذي تطبقه لندن.

الملاهي الليلية في برلين، جزء من الحياة الثقافية للعاصمة الألمانية

الملاهي الليلية في برلين، جزء من الحياة الثقافية للعاصمة الألمانية

ملاهي ليلية في برلين لجأت إلى السلطات السياسية، بعد عدم تجديد عقود إيجارها بسبب شكاوى السكان في المناطق المحيطة بها، من الإزعاج. ويسعى القائمون على أشهر الملاهي الليلية في برلين، لاقناع السلطات بإعطائها نفس الوضع الثقافي لدار الأوبرا والمسارح.

ووفقا لتقارير صحفية محلية، فقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة، إغلاق نحو 100 من الملاهي الليلية كما أن 25 منها محل تهديد، ما دفع القائمون على هذه الصناعة لاستخدام مصطلح "انقراض الملاهي الليلية".

شكل أصحاب هذه الملاهي وداعمون لهم، لجنة طالبت البرلمان الألماني بالمزيد من الحماية لهذه المنشآت التي وصفتها بأنها "نبض المدينة"، التي تلعب دورا حيويا في الحياة الثقافية للعاصمة الألمانية كما تضخ الملايين في الاقتصاد المحلي للمدينة.

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أكدت اللجنة أن نحو ثلاثة ملايين سائح يزورون برلين سنويا، لزيارة ملاهيها الشهيرة، الأمر الذي ينعش اقتصاد العاصمة، علاوة على جذب العناصر الشابة التي تجد في برلين فرصة لإقامة شركات ناشئة.

لندن كنموذج؟

تهدف اللجنة وفقا لموقع "إر بي بي 24" الألماني، إلى تغيير النظرة القانونية للملاهي الليلية كأماكن للتسلية فحسب، والتعامل معها كمنشأة ثقافية مثل دور الأوبرا والمسارح. حظيت الفكرة بدعم سياسي حتى الآن من حزب الخضر وحزب اليسار.

أشار التقرير إلى أن الكثير من الملاهي الليلية في مختلف أنحاء ألمانيا، تغلق أبوابها كنتيجة لقلة المساكن لاسيما في المدن الكبرى.

ويطالب أصحاب الملاهي الليلية في برلين باتباع نموذج لندن، والذي يلزم أصحاب الملاهي والمستثمرين فيها بالاهتمام بالاجراءات التقنية للحد من الضوضاء.

ا.ف/

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    العمل ليلاً

    عندما يحين المساء، ويتحول " سوشل" من مطعم إلى ملهى ليلي، يبدأ عمل مهرونيسا. تقوم الفتاة الهندية البالغة من العمر 30 عاماً، بتفتيش حقائب اليد، مصادرة المخدرات، وتراقب دخول الزبائن للملهى. تعمل مهرونيسا موظفة أمن في واحد من أشهر الملاهي الليلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    العمل داخل الملهى الليلي

    " سوشل" واحد من أكثر الملاهي الليلية شهرة في منطقة هوز خاس، أرقى أحياء العاصمة الهندية نيودلهي. يجذب الملهى الليلي بالأخص الشباب، والأثرياء الذين يريدون قضاء الليل في الرقص.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    امرأة وسط الرجال

    يعد عمل مهرونيسا هذا بمثابة تحدٍ لها في مجتمع ذكوري. "قررنا توظيف امرأة، كي يشعرن النساء بالأمان أكثر"، يوضح مالك النادي الليلي "سوشل" رياز أملاني. لذلك سيكون لديهم إمكانية التوجه مباشرة إلى موظف أمن أنثى". وأضاف" بفضل مهرونيسا استطعنا أن نحقق الكثير من الأمان لزبائننا".

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    شقيقتان

    عند انقضاء الليل، تتوجه مهرونيسا مع شقيقتها الصغرى إلى أقرب موقف سيارات أجرة. تعمل شقيقتها الصغرى أيضاً في أحد الملاهي الليلية في منطقة هوز خاس. الشقيقتان تجنيان من عملهما معاً 30 ألف روبية في الشهر، أي ما يعادل 465 دولار تقريباً.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    الألوان بدل الأسود

    خلال النهار تغير الشقيقتان ملابس عملهما السوداء ويرتدين ثوب الساري الهندي الملون. اشترت الشقيقتان ثياباً جديداةً بمناسبة عيد الفطر.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    تأمين رغيف الخبز

    منذ أن فقد والدهما وظيفته، تكفلت مهرونيسا وشقيقتها مسؤولية إعالة جميع أفراد العائلة: الأب والأم والأخت وأطفالها الثلاثة يعيشون جميعهم داخل شقة صغيرة. لأن دخل موظفة الأمن لا يكفي للمزيد من المصاريف.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    ثقة الوالدين

    تتذكر مهرونيسا أن عائلتها لم تقف أبداً إلى جانبها. وإلى اليوم لازال شقيقها غير مقتنع بوظيفتها. "لكن هذا لا يؤثر في نفسي"، تقول الفتاة البالغة من العمر 30 عاما. وتضيف: "لأن أمي وأبي يؤمنان بي ويثقان بي."

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    دعم الأم

    كافحت أم مهرونيسا في الماضي من أجل السماح لبناتها بالذهاب إلى المدرسة. إلا أن الأب لم يرى في ذلك ضرورة في تعليم البنات. لأن التفاوت القائم على الجنس لا زال عائقاً أمام تعليم البنات في جميع أنحاء الهند.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    كسرللعادات

    من أجل مزاولة مهنتها، اضطرت مهرونيسا إلى كسر العديد من العادات والتقاليد. إذ أن النساء الهنديات ملزمات باتباع الطريق نفسه الذي حدده لهن المجتمع وهو الزواج وإنجاب الأطفال وطاعة الزوج. ورغم أن أقل من ثلث النساء في الهند يعملن، لا يسمح للبعض الآخر منهم حتى بتخطي عتبة البيت.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    التحلي بالقوة والشجاعة

    حتى في صالة الألعاب الرياضية لا يتدرب من النساء سوى مهرونيسا وشقيقتها. ومع ذلك، فالشقيقتان يتوجهن يومياً للتدريب، وذلك من أجل لياقتهن البدنية وبقائهم قويات بما فيه الكفاية لمواجهة السكارى في النوادي الليلية، وطردهم في بعض الحالات، إذا لزم الأمر، "الاهتمام بسلامة الأشخاص، وبالأخص النساء، هي مسؤولية كبيرة"، تقول مهرونيسا.

  • Indien Neu-Delhi Arbeitstag einer weiblichen Türsteherin (Reuters/A. Abidi)

    موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

    أفتخر بعملي

    أثمر جهد مهرونيسا، إذ أن الزبائن معجبون بها وبعملها، خاصة الشابات منهم، إذ يشعرن بالأمان معها، كما تقول. "مهنة حارسة الأمن ليست بالمهمة السهلة"، تقول مهرونيسا. وتضيف "لكني فخورة جداً بما أقوم به." نينا نيبيرغال/ إيمان ملوك.


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موظفة أمن مسلمة في ملهى.. عزيمة أنثى بمجتمع الهند الذكوري

تعمل الفتاة الهندية المسلمة مهرونيسا موظفة أمن في أحد أشهر الملاهي الليلية بالعاصمة نيودلهي. مهنة مهرونيسا غير مألوفة في مجتمع ذكوري كالمجتمع الهندي، فكيف استطاعت هذه الفتاة كسر العادات والتقاليد من أجل إعانة أسرتها؟ (23.07.2017)  

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