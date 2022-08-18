برلين ـ الطعن في قرار وقف التحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية

في برلين، قام مكتب النيابة لولاية برلين بحفظ التحقيقات التي أجراها ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الاشتباه الأولي بالتحريض على الكراهية، بحسب ما أكده كبير المدعين العامين سيباستيان بوشنر اليوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الإنجيلية (epd) في برلين.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد تحدثت عن حفظ التحقيقات أولاً.

ونقلت الصحيفة من قرار الحفظ اليوم الاثنين على موقعها في الإنترنت أنه "لا توجد دلائل كافية" بخصوص توقيع عقوبة لأجل التصريحات المعنية.

وسارع وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إلى الترحيب بقرار وقف التحقيقات. لكن وفقًا لبوشنر، فإن مقدم الطلب استأنف الآن على قرار حفظ التحقيق، لذلك فإن الأمر لا يزال لدى النائب العام والفحص جار.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في أغسطس/ آب عن فتح تحقيق أولي ضد عباس بدعوى احتمال تحريضه على الكراهية على خلفية تصريحات له شبه فيها ممارسات إسرائيل بمحرقة الهولوكوست.

وجاء ذلك بعد أن صرح عباس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مبنى المستشارية أنه "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة .. 50 مذبحة .. 50 هولوكوست في 50 قرية فلسطينية".

وفي حينه أثارت تصريحات عباس استياء واسعا في ألمانيا وإسرائيل .

وبحسب "بيلد"، رد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بقليل من التفهم لقرار الحفظ وقال: "من الصعب أن نفهم أن تصريحات محمود عباس في مبنى المستشارية الاتحادية لا ينبغي أن يكون لها أي عواقب قانونية"، مضيفا أنه "يجب ألا تكون هناك مِنحٌ لرؤساء الحكومات".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، ي ب د، أ ف ب)