برلين: طبيبان أجريا أكثر من 1000 عملية جراحية كاذبة

دأب طبيبان في برلين على امتداد 5 سنوات بإيهام أكثر من 1000 مريض بضرورة إجراء عملية جراحية لكن في الأخير كانا يكتفيان بتخدير المرضى دون إجراء أي تدخل جراحي، حسب ما جاء في موقع rbb24 الألماني.
والهدف من ذلك حسب بيان للنيابة العامة في برلين هو حصول الطبيبين على الأموالمن تلك العمليات الجراحية الكاذبة. وبناء على ذلك تابعت النيابة العامة الطبيبين ومساعدة طبيب تبلغ من العمر 55 عاما بتهمة الاعتداء الجسدي الجماعي والخطير في 1052 حالة وبتهمة الاحتيال التجاري والجماعي في 1764 حالة.
بين أعوام 2013 و2018 قام طبيب الأمراض الباطنية البالغ حاليا 72 عاما بتشخيص لمرضاه الذين كانوا يشتكون من مشاكل في المريء وخاصة حرقة المعدة. ولأن متلازمة باريت تعتبر درجة مبكرة لاحتمال الإصابة بالسرطان كان الطبيب يشدد على ضرورة الخضوع لعملية جراحية في عيادته تحث تأثير التخدير العام.
وكان رفيقه وهو طبيب تخدير يبلغ 67 عاما يتولى مهمة التخدير لكن العملية الجراحية المتفق عليها لا تتم.
أزيد من مليون يورو فواتير العمليات الكاذبة
وبما أن موافقة المرضى على إجراء هذه العملية لا يعتد به في مثل هذه الحالات فإن النيابة العامة كيفت 1052 من هذه الحالات على أنها اعتداء جسدي خطير.
وبلغت قيمة الفواتير التي أصدرها طبيب التخدير في هذا السياق أزيد من 137 ألف يورو أما طبيب الباطنية وبمساعدة ممرضته وهي في نفس الوقت شريكة حياته فحصل على فواتير بأزيد من ميلون يورو نتيجة هذه العمليات الجراحية الكاذبة، وفق ما نشر موقع rbb24 الألماني.
يذكر أن "متلازمة باريت" هي مشكلة صحية في الجهاز الهضمي قد تنشأ في الجزء السفلي من المريء، مسببة إحداث تغييرات على طبيعة الخلايا المبطنة للمريء.
ومتلازمة باريت هي أكثر شيوعًا بين المصابين بمرض ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء. وقد ترفع من فرص الإصابة بنوع نادر من السرطان في منطقة المريء يدعى بالسرطانة الغدية.
هـ.د/ أ.ح
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز العاشر: تصغير الصدر
تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثامن: تصحيح الأنف
قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السابع: تصحيح الشفاه
على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السادس: شد البطن
عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الخامس: شد الصدر
أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الرابع: شد الوجه
يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثالث: شفط الدهون
قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثاني: شد الجفن
الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.
-
حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الأول: تكبير الصدر
أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري