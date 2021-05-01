برلين - صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وأفراد الشرطة خلال مظاهرة بمناسبة الأول من مايو في برلين نظمتها جماعات يسارية ومتعاطفين مع اليسار في حي برلين-نويكولن بالعاصمة الألمانية مساء اليوم السبت (الأول من أيار/مايو 2021).

وقال مراسلون لوكالة الأنباء الألمانية إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بوابل من الزجاجات الفارغة والحجارة.

وتعرض أفراد الشرطة لهجوم أثناء إخراجهم مثيري الشغب من بين المتظاهرين، ما دفعهم إلى استخدام رذاذ الفلفل ضدهم. وأضرمت النيران في مقالب القمامة والمنصات النقالة. وقام المسعفون بعملهم خلال المظاهرة، وتم القبض على العديد من المتظاهرين.

وألقت الشرطة القبض على المشاركين في مظاهرة أخرى كما صادرت مكبراً للصوت من المتظاهرين وأخلت أحد تقاطعات الشوارع بعد احتلالهم له.

وكان الاحتجاج قد تعطل لكثافة المشاركين فيه في البداية ولم يتمكن من مواصلة السير.

وكانت الشرطة عزلت قسما من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في قاعة بلدية نويكولن ونتيجة لذلك انقسم الاحتجاج إلى قسمين.

وذكرت الشرطة أن حوالي خمسة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج، بينما قال المنظمون إن العدد تجاوز عشرين ألفاً.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)