برلين.. شغب وعنف في تظاهرات مناهضة لقيود كورونا

أصيب نحو 45 شرطيا بجروح في موجة احتجاجات نهاية الأسبوع في برلين شملت تظاهرات ضد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت الشرطة بينما تجمع عدد محدود من المتظاهرين اليوم الأحد (الثاني من آب/ أغسطس 2020). واستدعت حالات ثلاثة عناصر أمن نقلهم إلى المستشفى، حسب بيان لشرطة برلين.

وتم توقيف 133 شخصا خلال احتجاجات أمس السبت التي تخللتها تظاهرة حاشدة ضد القيود المفروضة جرّاء كوفيد-19 نظّمت تحت شعار "يوم الحرية"، وفق ما أفادت الشرطة. وكانت عمليات التوقيف نتيجة مخالفات شملت مقاومة عناصر الشرطة والإخلال بالسلم واستخدام رموز غير دستورية.

وشارك نحو 20 ألف شخص في التظاهرة المناهضة لقيود كورونا، لم يضع العدد الأكبر منهم الكمامات ولم يلتزموا بقواعد ترك مسافة متر ونصف المتر بين شخص وآخر.

وهتف الحشد الذي ضم خليطا من اليمينيين واليساريين والمؤمنين بنظريات المؤامرة "نحن الموجة الثانية"، بينما تجمّعوا عند بوابة براندنبورغ داعين إلى ما وصفوها بـ"المقاومة" وواصفين الوباء بأنه "أكبر نظرية مؤامرة".

وبدأت الشرطة بتفريق الحشد بعد ظهر السبت لكن المئات لازموا مكانهم عند بوابة براندنبورغ حتى وقت متأخر مساء. وباشرت الشرطة إجراءات قانونية بحق المنظمين الذين اتهمتهم بعدم احترام قواعد الصحة لمنع تفشي الفيروس.

تظاهرة مناهضة للفاشية

وعلى الرغم من تسجيل ألمانيا حصيلة منخفضة نسبيا للإصابات والوفيات إلا أن السلطات أعربت عن قلقها حيال ارتفاع عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة بينما انتقد سياسيون مظاهرة السبت واعتبروها غير مسؤولة. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان "نعم، يجب أن تكون التظاهرات ممكنة في زمن كورونا، لكن ليس بهذه الطريقة". وشدد على أن "ترك مسافة واتباع قواعد الصحة والكمامات يهدف لحمايتنا جميعا".

وفي تظاهرة أخرى مناهضة للفاشية في حي نيوكولن الجنوبي، ألقى متظاهرون الحجارة على عناصر الشرطة وأطلقوا الألعاب النارية وألحقوا أضرارا بمركبتي شرطة ومكتب حزب محلي.

وأصيب عدد من عناصر الأمن بجروح أثناء تفريق الحشد بينهم ثلاثة خضعوا للعلاج في المستشفى بعدما تعرّضوا لاعتداءات على وجوههم بشظايا من الزجاج. كما تم توقيف عدد من المشاركين في عدة تظاهرات أقل عددا. ونشرت السلطات حوالي 1100 عنصر شرطة خلال اليوم.

وتجمّع بضع مئات من المتظاهرين غرب بوابة براندنبورغ اليوم الأحد، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في الموقع، وضع أغلبهم الكمامات والتزموا قواعد التباعد الاجتماعي.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)