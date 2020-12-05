برلين.. سلسلة بشرية في الحي الحكومي احتجاجاً على التسلح

نظم تحالف يضم النقابات العمالية ومجموعات السلام احتجاجا اليوم السبت (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020) على نفقات التسلح التي تزداد ارتفاعاً من خلال تشكيل سلسلة بشرية داخل حي الحكومة بالعاصمة الألمانية برلين.

وكان تحالف من النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية والبيئية دعا إلى تنظيم الاحتجاج معا تحت شعار: "السلام بدلاً من التسلح". كما تم تنظيم تجمعات مماثلة في مدن ألمانية أخرى.

وقال منظم الاحتجاج إن السلسلة البشرية امتدت من مكتب المستشارية إلى مقر البرلمان الألماني "بوندستاغ". وقالت السلطات إنه تم تسجيل حوالي 250 مشاركاً في السلسلة، وذكر المنظمون إن حوالي 500 متظاهر شاركوا في السلسلة بعد ظهر اليوم في حين قالت الشرطة إن عددهم بلغ 350 متظاهراً.

وكان من بين المتحدثين خلال الاحتجاج رئيس اتحاد النقابات الألمانية راينر هوفمان، الذي قال إن الاتحاد "يحتج على هوس التسلح العالمي ويعارض هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتخصيص 2% من الدخل القومي للتسليح"، مضيفاً: "علينا كسر دوامة التسلح، فالتسلح والقوة المسلحة لا يحلان أي مشاكل".



وتأتي المظاهرة على خلفية اعتزام الحكومة الألمانية اعتماد مسودة موازنة العامين المقبلين. يهدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن تخصص الدول الأعضاء فيه ميزانية الدفاع لديها بحوالي 2% من ناتجها المحلي.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)