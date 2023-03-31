برلين: رصد 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

جاء في رد لوزارة الداخلية الألمانية على استجواب من النائب البرلماني غونتر كرينغس المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم تلقت 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا حتى منتصف نيسان/ أبريل الجاري. وأضاف رد الوزارة أن الإشارات المرتبطة بالهجوم الروسي على أوكرانيا صدر بعضها من لاجئي حرب أوكرانيين أو عن طريق بلاغات من مواطنين ألمان.

يشار إلى أن صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ذكرت أنباء عن ذلك في عددها الصادر اليوم الأحد (16 نيسان/أبريل 2023).

وعلى الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن مقاتلين تابعين لشركة فاغنر الأمنية الخاصة استولوا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.وكانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

قرية في جنوب روسيا تتحول إلى مقبرة لأفراد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية

وزير الدفاع الصيني

وفي موسكو اجتمع وزير الدفاع الصيني لي شانغفو مع الرئيس الروسي بوتين وبعد الاجتماع أشاد بالعلاقات مع موسكو. وقال في تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي "لدينا علاقات قوية للغاية. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة .. إنها في غاية الاستقرار".

وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة". وقال لي "هذه هي أول زيارة لي الى الخارج منذ تولي منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا تحديدا للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

وفي الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين. وقال بوتين "إننا نعمل أيضا بشكل نشط من خلال الإدارات العسكرية ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة ونتعاون في مجال التعاون العسكري التقني ونجري تدريبات مشتركة". وأضاف "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".

وسعت الصين إلى طرح نفسها كطرف محايد في النزاع الأوكراني، لكن واشنطن اتهمت بكين بانها تنوي تصدير أسلحة لموسكو - وهي مزاعم نفتها الصين.



رسالة غامضة

وفي سياق ذي صلة، أثار يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" ضجة بمشاركة مدونة حول نهاية محتملة للحرب في أوكرانيا. والتقطت الكثير من وسائل الإعلام الأوكرانية النص، الذي كتبه يفغيني بريغوجين (61 عاماً)، الذي يقول "من أجل سلطة الدولة ومن أجل المجتمع ، فإنه من الضروري اليوم وضع نقطة سميكة وراء العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف بريغوجين، الذي تم نشر تدوينته على مدونته أمس الأول الجمعة، لكن لم تظهر إلا الآن فقط "البديل المثالي هو إعلان نهاية العملية العسكرية الخاصة وإعلان أن روسيا حققت جميع أهدافها المقررة، وفي بعض الجوانب، حققناها بالفعل".

وأضاف يفغيني بريغوجين "بالنسبة لروسيا، فإنه يوجد دائماً خطر احتمال تدهور الوضع على الجبهة، بعد بدء الهجوم المضاد".

ويتوقع الخبراء هجوماً أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

خ.س/ع.خ (د ب أ، رويترز)