 برلين: خطة ترامب الانسحاب من معاهدة السلاح النووي  مع روسيا خطيرة | أخبار | DW | 21.10.2018

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أخبار

برلين: خطة ترامب الانسحاب من معاهدة السلاح النووي  مع روسيا خطيرة

اعتبرت برلين خطة ترامب الانسحاب من معاهدة السلاح النوو  مع روسيا "خطيرة"، مطالبة روسيا بالوفاء بالتزاماتها. وكانت موسكو قد وصفت الخطوة التي يسعى ترامب إلى اتخاذها بأنها "ستكون في غاية الخطورة".

USA Trump zum Pariser Klimaabkommen (picture-alliance/AP/dpa/A. Harnik)

أعربت الحكومة الألمانية عن فزعها إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من معاهدة نزع تسلح مهمة مع روسيا. وكتب نيلس أنان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد (21 أكتوبر 2018) في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "قرار خطير من الرئيس ترامب  بالتخلي عن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى)".

وأضاف المسؤول الألماني البارز: "سنواصل العمل من أجل نزع التسلح النووي"، مؤكدا أن روسيا مطالبة أيضا بالوفاء بالتزاماتها، وقال: "يتعين على أوروبا حاليا الحيلولة دون تسلح جديد بصواريخ متوسطة المدى".

 

يشار إلى أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (آي إن إف) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا تعود لعام 1987، وتحظر على الطرفين إنتاج أو حيازة صواريخ نووية موجهة ذات مدى يتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.

واتهم ترامب موسكو بانتهاك المعاهدة، وأعلن أن حكومته تعتزم إنتاج مثل هذه الأسلحة، إذا لم توافق روسيا وكذلك الصين على معاهدة جديدة.

ووجهت المعارضة في ألمانيا انتقادات شديدة لخطة ترامب. وأكد خبير شؤون الدفاع في حزب اليسار الألماني المعارض ألكسندر نوي أن إنهاء معاهدة (أي إن إف) يصعد من خطورة اندلاع حرب نووية، "بسبب قصر فترات التحذير المسبق بشكل كبير، في حال نشر صواريخ متوسطة المدى مجددا في أوروبا".

وأضاف أن حزبه يناشد الحكومة الاتحادية عدم الموافقة على أي حال على نشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا.

انسحاب أحادي الجانب 

مختارات

"الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" تفوز بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة، في خطوة اعتبرتها لجنة نوبل "نداء" إلى الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الاسلحة النووية. (06.10.2017)

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوضح السبت أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة في خطوة وصفها مسؤول في موسكو بأنها محاولة خطيرة للابتزاز.

وتلزم معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تفاوض عليها رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشيف وصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1988،البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء إن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من المعاهدة "سيكون خطوة في غاية الخطورة".

وتعتقد واشنطن أن موسكو تطور وتنشر نظاما لإطلاق الصواريخ من منصات أرضية في خرق لاتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى مما قد يتيح لموسكو شن هجوم نووي على أوروبا دون سابق إنذار. وتنفي روسيا باستمرار أي انتهاك من هذا القبيل.

وقال سيرغي ريابكوف لوكالة ريا نوفوستي إذا استمرت الولايات المتحدة بالتصرف "بشكل أخرق وفظ" والانسحاب من طرف واحد من المعاهدات الدولية "فلن يكون لدينا خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات مضادة ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية". ويأتي ذلك فيما من المقرر ان يزور مستشار ترامب لشؤون الامن القومي جون بولتون الاحد  موسكو .

م.أ.م/ ي ب (د ب أ، أ ف ب(

  • Friedensnobelpreis 2017 ICAN (Reuters/NTB Scanpix/H. Junge)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    جهود سباقة

    "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة". هكذا أشادت رئيسة لجنة نوبل النروجية، بيريت رايس إندرسون، بعمل الحملة بعد إعلانها عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie (picture-alliance/dpa)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    دعم أفريقي

    كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 وجائزة غاندى للسلام سنة 2007، ديزموند توتو، دعا إلى مساندة الحملة، وقال: "مع دعمكم، نستطيع تحقيق جميع أهداف ICAN نحو تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية".

  • Die iranische Anwältin Leila Alikarami und Dalai Lama (picture-alliance/dpa/M. Trezzini)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    تأييد من الكبار

    "لا يسعني إلا أن أتخيل العالم بدون أسلحة نووية، وأنا أؤيد ICAN"، هكذا عبرالزعيم الروحي للتيبت، دالاي لاما، عن دعمه للحملة بهدف الحفاظ على السلم العالمي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية.

  • UN Symbolbild Flagge (Imago/imagebroker/E. Börnsch)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الأمم المتحدة

    أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام 2017 لمنظمة آيكان "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" هو "إشارة جيدة" من أجل إبرام معاهدة حظر الأسلحة النووية.

  • Schweiz Genf UN Generalsekretär Ban Ki-Moon (picture-alliance/dpa/S. Campardo)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    بان كي مون

    "أحيي الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية على العمل بهذا الإلتزام والإبداع"، هكذا عبر بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن دعمه للحملة منذ بدايتها.

  • Frauenmuseum Bonn Yoko Ono EINSCHRÄNKUNG (Frauenmuseum Bonn)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الفن أيضا يشيد بـ "آيكان"

    الفنانة اليابانية والموسيقية، يوكو أونو، والتي دشنت نصبا أطلق عليه برج تخيل السلام Imagine Peace Tower في جزيرة فيدي في أيسلندا، سنة 2007، قالت "نستطيع أن نفعل ذلك معا! بمساعدتكم، صوتنا سيصبح أقوى". فقد اعتبرت الحملة مجهودا جماعيا يحتاج التشجيع والدعم لتحقيق أهدافه. إعداد: مريم مرغيش


مختارات

في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

شخصيات عالمية، وناشطون في مجال السلام أشادوا بحملة القضاء على الأسلحة النووية "آيكان" منذ نشأتها. ومنحها جائزة نوبل للسلام هذه السنة، هو إشادة وتأكيد لأهمية ما تقوم به وتميزها في مجال محاربة الأسلحة النووية. (06.10.2017)  

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