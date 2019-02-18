 برلين تُذكر بشروط استعادة الجهاديين الألمان في الشرق الأوسط | أخبار | DW | 18.02.2019

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أخبار

برلين تُذكر بشروط استعادة الجهاديين الألمان في الشرق الأوسط

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن استعادة برلين للجهاديين من جنسيات ألمانية في الشرق الأوسط والمنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية" لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط محددة. فما هي هذه الشروط؟

Iraq IS in Mossul (picture-alliance/AP Photo)

قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أمس (الأحد 17 فبراير/ شباط 2019) إن "جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة (إلى ألمانيا) من الناحية المبدئية بمن فيهم أولئك المشتبه في قتالهم ضمن تنظيم داعش". وأوضحت المتحدثة أن من شروط ذلك إمكانية ربط اتصال قنصلي مع المعنيين. ويذكر أن ألمانيا تحترم أيضا المتابعات القضائية لدول الشرق الأوسط بشأن الأعمال الإجرامية التي قد يكون ارتكبها المشتبه بهم في تلك الدول.

وذكرت المتحدثة أن دولا مثل العراق أعربت عن رغبتها في محاكمة بعض مقاتلي داعش من حاملي الجنسية الألمانية "أما في سوريا فإن الحكومة الألمانية غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية للمعتقلين".

في سياق متصل، قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه اليوم إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة".

ويبدو أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة يتأهبون لانتزاع السيطرة على آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وألح ترامب يوم السبت إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم تم اعتقالهم وأن تقوم بمحاكمتهم.

وتعهد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تحقيق النصر على "الدولة الإسلامية" على الأرض، مما أثار مخاوف في باريس وعواصم أوروبية أخرى بشأن احتمال محاولة متشددين من هذه الدول العودة إلى بلدانهم.

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المستقبل المجهول لأرامل وعائلات قتلى داعش

وقالت بيلوبيه لقناة فرانس 2 التلفزيونية "هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي. ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي... لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب (ترامب).

وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضا قاطعا. وأشار إليهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان باعتبارهم "أعداء" الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق.

لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر يناير/ كانون الثاني أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن. وتحاول باريس بالفعل إعادة القصّر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.

وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز نحو 150 مواطنا فرنسيا في شمال شرق سوريا بينهم 50 بالغا.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر دجلة الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

وردت ألمانيا أيضا بفتور على مطالب ترامب وقالت إنها لا يمكن أن تستعيد مقاتلي التنظيم إلا بعد زيارات قنصلية.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في سوريا كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر "بالغ الصعوبة" حاليا.

 وقال ماس لشبكة التلفزيون الألمانية "أيه آر دي" مساء أمس الأحد إنه لا يمكن تنظيم عودتهم "ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم".  وأضاف أنه لهذا السبب "نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد، مؤكدا أن إعادتهم في الظروف الحالية أمر "بالغ

 ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل الاثنين سيناقشون خلاله عددا من القضايا بينها الوضع في سوريا.

ح.ز/ ع.ش (رويترز/ أ.ف.ب)

 

مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

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