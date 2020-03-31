 برلين توافق على توريد غواصة لمصر وسفن حربية لإسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2020

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أخبار

برلين توافق على توريد غواصة لمصر وسفن حربية لإسرائيل

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير موافقة مجلس الأمن الألماني بقيادة المستشارة ميركل على توريد غواصة لمصر وسفن حربية لإسرائيل. وقد انتقدت المعارضة الألمانية حكومة ميركل قائلة إن الحكومة "تنتهك مبادئها الخاصة".

طاقم بحارة مصريين خلال تسلم غواصة من ترسانة توسنكروب في مدينة كيل الألمانية آب/ أغسطس 2018.

مصر ستحصل مجددا من ألمانيا على غواصة من صناعة شركة توسنكروب، وانتقدت المعارضة الألمانية حكومة برلين بسبب صادرات السلاح لمصر ودول أخرى.

وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "توسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل. وقد أطلع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020) عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

مختارات

جاء عدد من الدول العربية، وخصوصا مصر، بين أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية في 2019. وبعد تراجع لثلاثة أعوام عادت صادرات السلاح الألماني لتتجاوز قليلا هذا العام ما حققته في 2015. وانتقد حزب اليسار "هذه الأرقام الصادمة.."! (27.12.2019)

وجاء في الخطاب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر أيضا لتصدير ذخيرة وأجهزة تفجير بقيمة 179 مليون يورو من إنتاج شركة "راينميتال" الألمانية لقطر.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان، و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

يُذكر أن مصر حلت في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا للأسلحة الألمانيةبمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

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خمس دول عربية تتصدر لائحة مستوردي السلاح عالمياً

انتقادات لتوريد السلاح لمصر وغيرها

وتثير صادرات الأسلحة إلى مصر جدلا داخل ألمانيا، بسبب وضع حقوق الإنسان هناك وكذلك أيضا لأن مصر محسوبة على التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي يشارك في حرب ضد الحوثيين المدعومين إيرانيا في اليمن. وكانت الحكومة الألمانية قد مددت مؤخرا حظرا لتوريد الأسلحة للسعودية حتى نهاية العام الجاري.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داغدلين، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: "في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسؤول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب".

وأضافت داغدلين: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لهذه السياسة غير الأخلاقية في التصدير، التي تمد النزاعات في أنحاء العالم بالسلاح".

ص.ش/ع.ش (د ب أ)

  • Frankreich Luftwaffe Kampfjets

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    صواريخ من فرنسا

    رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

  • Russland Waffe Kalaschnikow-Modell AK-47

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    بنادق ورشاشات من بلغاريا

    أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

  • USA Waffengeschäft Blue Ridge Arsenal

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    مسدسات من التشيك

    تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

  • Deutschland U-Boote für Kolumbien

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    غواصات من ألمانيا

    في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

  • Symbolbild zum Thema Sinai Anschlag auf ägyptische Polizisten

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    دبابات من ألمانيا

    حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

  • Pakistan Waffen- und Outdoor Messe Show

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    قطع غيار ومسدسات من إيطاليا

    أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.

  • Symbolbild Wirtschaft Spionage

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    معدات عالية التقنية للتجسس

    حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.

  • Kairo Ausschreitungen bei Erstürmung der Protestlager von Mursi Anhängern Archivbild 2013

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    خرق لقرار الاتحاد الأوروبي

    كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

أوضح تقرير لمنظمة أمنستي أن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تستمر في تزويد مصر بمعدات عسكرية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر. وبلغت قيمة تلك الصادرات ستة مليارات يورو. فما هي أبرز تلك الدول المصدرة؟ (25.05.2016)  

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