برلين تنفي صلتها بحجب موقع قناة "آر تي" وروسيا تهدد بالانتقام

نفت الحكومة الألمانية أي علاقة لها بقرار حجب القنوات الناطقة بالألمانية التابعة لوسيلة الإعلام الحكومية الروسية "آر تي" (RT) على موقع "يوتيوب".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021): "هذا ليس قرارا للحكومة الألمانية... نظرا لوجود روايات مختلفة على القنوات الروسية في الوقت الحالي، أود أن اقول بوضوح شديد: هذا قرار من يوتيوب"، مؤكدا أنه لا علاقة للحكومة الألمانية أو ممثليها بالقرار".
وتساءل زايبرت: "من يدعي إذن أن القرار ينخرط في نظرية مؤامرة؟". وذكر زايبرت أن هذا ليس إجراء من شأن سلطات الدولة في ألمانيا اتخاذه، موضحا أن الحكومة علمت بشأن القرار الذي اتخذته "يوتيوب".
روسيا: حرب إعلامية وحرب معلومات
وحظر موقع يوتيوب مساء الثلاثاء "آر تي دي أي" و"دير فهلندي بارت"، وأوضح موقع يوتيوب أن سبب الحظر هو أنه تم لفت نظر "آر تي / دي إي" مؤخرا إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا. وبعد ذلك لم يعد مسموحا لـ "آر تي/ دي إي" بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب لمدة أسبوع، لكن "ار تي" حاولت الالتفاف على تعليق التحميل عبر استخدام القناة الثانية بعد ذلك، وفقا لموقع يوتيوب.
وانتقدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي"، بشدة خطوة "يوتيوب" عبر موقع تويتر وتحدثت عن "حرب إعلامية".
فيما هددت روسيا اليوم الأربعاء بحجب موقع يوتيوب نفسه؛ إذا لم يرفع تعليق الحسابات الألمانية لقناة روسيا اليوم الحكومية، في أحدث مثال على اختبار القوة المتزايد بين موسكو والعمالقة الرقميين.
وقالت هيئة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" إنها طلبت من مجموعة غوغل الأمريكية، الشركة الأم لموقع الفيديو، "رفع القيود المفروضة على قناتي يوتيوب آر تي دي اي ودير فهلندي بارت في أقرب فرصة".
ومن جانبها شجبت وزارة الخارجية الروسية "العمل العدواني غير المسبوق" الذي يجسد "حرب معلومات ضد روسيا". كما قالت إن السلطات الألمانية "شجعت بل وأصرت" على هذه العقوبة.
واعتبرت الخارجية الروسية أن "اتخاذ إجراءات انتقامية متناسقة ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا (...) لا يبدو مناسبًا فحسب بل ضروريًا أيضًا".
ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن برلين "لا علاقة لها" بالخطوة التي قررها موقع يوتيوب وأشار إلى أن التهديدات الروسية تظهر عدم احترام لحرية الصحافة.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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الكاتب: سمر كرم