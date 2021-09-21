 برلين تنفي صلتها بحجب موقع قناة ″آر تي″ وروسيا تهدد بالانتقام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2021

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أخبار

برلين تنفي صلتها بحجب موقع قناة "آر تي" وروسيا تهدد بالانتقام

هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية وذلك بعد حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية، فيما نفت الحكومة الألمانية أي صلة لها بقرار يوتيوب، ذاكرة أن تلك التهديدات لا تحترم حرية الصحافة.

صورة مقطعية من موقع يوتيوب

هددت روسيا بحجب يوتيوب واتخاذ اجراءات انتقامية ضد وسائل إعلام ألمانية ردا حجب يوتيوب لقناة "آر تي" الحكومية في ألمانيا

نفت الحكومة الألمانية أي علاقة لها بقرار حجب القنوات الناطقة بالألمانية التابعة لوسيلة الإعلام الحكومية الروسية "آر تي" (RT) على موقع "يوتيوب".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021): "هذا ليس قرارا للحكومة الألمانية... نظرا لوجود روايات مختلفة على القنوات الروسية في الوقت الحالي، أود أن اقول بوضوح شديد: هذا قرار من يوتيوب"، مؤكدا أنه لا علاقة للحكومة الألمانية أو ممثليها بالقرار".

وتساءل زايبرت: "من يدعي إذن أن القرار ينخرط في نظرية مؤامرة؟". وذكر زايبرت أن هذا ليس إجراء من شأن سلطات الدولة في ألمانيا اتخاذه، موضحا أن الحكومة علمت بشأن القرار الذي اتخذته "يوتيوب".

روسيا: حرب إعلامية وحرب معلومات

مختارات

حذر رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.

شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الالكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازداد حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة التصدي للأخبار الكاذبة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي في ظل تفشي كورونا، وذلك في لقاء عبر الفيديو مع نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي.

وحظر موقع يوتيوب مساء الثلاثاء "آر تي دي أي" و"دير فهلندي بارت"، وأوضح موقع يوتيوب أن سبب الحظر هو أنه تم لفت نظر "آر تي / دي إي" مؤخرا إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا. وبعد ذلك لم يعد مسموحا لـ "آر تي/ دي إي" بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب لمدة أسبوع، لكن "ار تي" حاولت الالتفاف على تعليق التحميل عبر استخدام القناة الثانية بعد ذلك، وفقا لموقع يوتيوب.

وانتقدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي"، بشدة خطوة "يوتيوب" عبر موقع تويتر وتحدثت عن "حرب إعلامية".

فيما هددت روسيا اليوم الأربعاء بحجب موقع يوتيوب نفسه؛ إذا لم يرفع تعليق الحسابات الألمانية لقناة روسيا اليوم الحكومية، في أحدث مثال على اختبار القوة المتزايد بين موسكو والعمالقة الرقميين.

وقالت هيئة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" إنها طلبت من مجموعة غوغل الأمريكية، الشركة الأم لموقع الفيديو، "رفع القيود المفروضة على قناتي يوتيوب آر تي دي اي ودير فهلندي بارت في أقرب فرصة".

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فنلندا تعلّم أبناءها كشف "التضليل الإعلامي الروسي"

ومن جانبها شجبت وزارة الخارجية الروسية "العمل العدواني غير المسبوق" الذي يجسد "حرب معلومات ضد روسيا". كما قالت إن السلطات الألمانية "شجعت بل وأصرت" على هذه العقوبة.

 واعتبرت الخارجية الروسية أن "اتخاذ إجراءات انتقامية متناسقة ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا (...) لا يبدو مناسبًا فحسب بل ضروريًا أيضًا".

ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن برلين "لا علاقة لها" بالخطوة التي قررها موقع يوتيوب وأشار إلى أن التهديدات الروسية تظهر عدم احترام لحرية الصحافة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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  • Prof. André Gagné (Assoc. Prof., Theological Studies, Concordia University, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

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    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".

    الكاتب: سمر كرم


 

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