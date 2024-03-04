برلين تنفي استدعاء سفيرها من قبل موسكو بسبب فضيحة التجسس

نفت برلين ما تداولته وسائل إعلام بشأن استدعاء الخارجية الروسية السفير الألماني في موسكو وذلك في أعقاب نشر تسجيل صوتي بين عسكريين ألمان قيل إنه يتضمّن محادثات حول قصف جسر شبه جزيرة القرم وإمداد أوكرانيا بصاروخ تاوروس.

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية تقريرا إعلاميا روسيا أفاد اليوم (الاثنين الرابع من مارس / آذار 2024) باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا، وقال إن موعد زيارة الدبلوماسي للخارجية الروسية كان محددا منذ فترة.

وقال المتحدث "في الواقع، كان سفيرنا في وزارة الخارجية الروسية هذا الصباح لموعد محدد منذ بعض الوقت. وفي هذا الصدد، أستطيع الإجابة ببساطة على سؤالك عما إذا كان هذا استدعاء بأنه ’لا’". وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الاجتماع جاء بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا لاجتماع مسؤولين عسكريين ألمان كبار سُمعوا فيه يناقشون تزويد أوكرانيا بأسلحة وقيام كييف بضربة محتملة على جسر في شبه جزيرة القرم..

والجمعة، نشرت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 شباط/فبراير في قصف جسر شبه جزيرة القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف

نفي ألماني

لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الألمانية نفى التقارير الإعلامية الروسية باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا، وقال إن موعد زيارة الدبلوماسي للخارجية الروسية كان محدداً منذ فترة.

وقال المتحدث: "في الواقع، كان سفيرنا في وزارة الخارجية الروسية هذا الصباح لموعد محدد منذ بعض الوقت. وفي هذا الصدد، أستطيع الإجابة ببساطة على سؤالك عما إذا كان هذا استدعاء بأنه ’لا’".

غضب في الكرملين

من جانبه، قال الكرملين اليوم إن محتوى المحادثة المسربة يثبت أن الدول الغربية تشارك في الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها "تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا". وأضاف "التسجيل بحد ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية". وشدد على أن "كل شيء واضح للغاية".

من جانبها، أكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية السبت صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية، فيما قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعليقاً على تلك التسجيلات إن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، وفقا لما أوردته نوفوستي، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعد نشر هذا التسجيل.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات، فيما وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا.

ويشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ تاوروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر.

ع.ح/ح.ز (أ.ف.ب ، د.ب.ا ، رويترز)