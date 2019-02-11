 برلين تنشئ دائرة حكومية جديدة لهجرة الكفاءات | ثقافة ومجتمع | DW | 02.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

برلين تنشئ دائرة حكومية جديدة لهجرة الكفاءات

تسعى ولاية برلين من خلال تأسيس دائرة حكومية جديدة إلى تخفيف التعقيدات البيروقراطية من أجل جذب المهاجرين ذوي الكفاءات، في خطوة يراها خبراء أنها قد تخفف العبء عن كاهل الأجانب الذين يواجهون صعوبات أكبر في دخول سوق العمل.

Deutschland, Bingen: Dem Handwerk geht der Nachwuchs aus (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

أصبحت برلين واحدة من أولى الولايات الألمانية التي تعزز جهودها في جذب العمال الأجانب المهرة، وذلك من خلال إنشاء دائرة جديدة للهجرة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحضير قانون الهجرة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2020.

ومن المقرر أن تحل الدائرة الجديدة، التي ستحمل اسم "دائرة الهجرة في الولاية" محلّ "دائرة الأجانب" التي تتولى مسؤولية كل شيء يتعلق بالأجانب من تصاريح الإقامة إلى شؤون الزواج وغيرها.

وقال وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل، يوم الاثنين (25 شباط/فبراير)، متحدثاً عن الخطوة الجديدة التي تريد ولايته أن تتخذها، إن إنشاء دائرة للهجرة سيعزز من إمكانيات الأجانب في ظل ثقافة ترحيب حقيقية.

وكرّر غايزل ما تؤكده دراسات في ألمانيا، وهو أنه لا يمكن سدّ النقص الحاد في بعض قطاعات العمل في البلاد (وخاصة في مجال الرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات) من قبل الألمان العاطلين عن العمل والمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.

لكن خطة حكومة ولاية برلين ما تزال غامضة، فهي لم تعلن عن موعد فتح الدائرة الجديدة، ولم توضح فيما إذا كانت ستخصص ميزانية إضافية لذلك.

Symbolbild Krankenpflege (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

تسهيلات لأرباب العمل من أجل إيجاد عمال

وفكرة تأسيس مكتب للهجرة في ألمانيا ليس جديداً تماماً، فولايتا هامبورغ وبريمن لديهما بالفعل ما يسمى بـ"مراكز الترحيب"، وهي دوائر منفصلة عن الدوائر الأخرى، بحيث تكون مهمتها مساعدة المهاجرين على الاستقرار في ألمانيا.

وقد أنشأت برلين نفسها قبل بضع سنوات "مكتب خدمات الهجرة التجارية" (BIS) داخل دائرة الأجانب، وذلك لمساعدة أصحاب العمل في الحصول على تصاريح إقامة للعمال المهرة، لتفصل بين هجرة الأيدي العاملة المهاجرة واللجوء.

تقول بيتينا أوفر، وهي محامية مختصة بشؤون الهجرة، لـDW إنها تعتقد أن الخطة الجديدة لولاية برلين إشارة إلى أنهم يقومون بشيء في سياسة الهجرة.

وتضيف أوفر أن مكتب خدمات الهجرة التجارية أدى بالفعل إلى تحسين الخدمات في برلين بالنسبة للمهاجرين المهرة، وتتابع: "كما أصبح الأمر أكثر سهولة لأرباب العمل أيضاً".

وترى أوفر أن جعل دائرة الهجرة الجديدة في برلين دائرة مستقلة سيحدث فرقاً، وتتابع: "أعتقد أن هذا سيسهّل على هذه الدائرة إيجاد عاملين".

المهاجرون دعم للاقتصاد أم "تهديد"؟

ويعتبر توماس غروس، خبير قانون الهجرة في جامعة أوسنابروك، أن الخطوة الجديدة لولاية برلين "جديرة بالثناء طالما أنها تعني ذلك بجدية"، مضيفاً أنه "إذا كانت الخطوة الجديدة مجرد تغيير في التسمية، فهذا لن يحدث فرقاً كبيراً".

ويتابع غروس: "التصنيف القديم لقانون الأجانب يأتي من فكرة أنه يجب أن يُنظر للأجانب على أنهم خطر".

وتعاني دوائر الأجانب في ألمانيا من بيروقراطية شديدة، فالكثير من الناس لديهم حكايات عن انتظار لأشهر من أجل موعد واحد، أو عن قصص انتظار منذ الساعة الخامسة صباحاً وهم واقفون لساعات في الخارج في أشهر الشتاء ليحصلوا على موعد مبكر، كما أنهم يضطرون غالباً للتعامل مع حراس أمن متشددين في بعض الأحيان.

يقول غروس: "إذا تم إطلاق تسميات إيجابية على هذه الدوائر، مثل مراكز الترحيب، يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية رؤية الناس لأدوارهم في المجتمع"، ويضيف: "بالطبع يجب أن يكون هناك موظفون يستوعبون التسميات الجديدة".

ومازالت ولاية برلين في مرتبة متوسطة على قائمة المدن الألمانية الجذابة للمهاجرين، حيث يكون الطلب أكثر على الولايات الأخرى في الجنوب، حيث تتركز صناعة السيارات.

بن نايت/م.ع.ح-مهاجر نيوز

 

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


 

 

 

مختارات

ألمانيا.. مشروع قانون جديد لتحديد مكان إقامة اللاجئين بشكل دائم  

مجمعات للاجئين في ألمانيا.. غيتوهات جديدة أم حل لمشكلة السكن؟

العثور على مسكن لائق أصبح ليس بالأمر الهين على المواطن الألماني، أما بالنسبة للاجئ فيصبح أكثر فأكثر بعيد المنال. هل يكون تجميع اللاجئين في أحياء سكنية خاصة بهم هو الحل؟ وما تبعات ذلك اجتماعياً؟ (24.02.2019)  

ألمانيا دعمت ماليا مئات اللاجئين للعودة إلى سوريا

قدمت السلطات الألمانية دعما ماليا لـ437 لاجئا للعودة إلى سوريا العام الماضي. وذلك في إطار تشجيع اللاجئين للعودة طواعية لبلادهم. الحكومة الألمانية أكدت أنها ستواصل العمل بهذا البرنامج في المستقبل أيضا. (25.02.2019)  

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

Schüler Migranten im Integrationskurs

مسؤولة ألمانية تقترح أن تشمل دورات الاندماج جميع طالبي اللجوء 11.02.2019

اقترحت مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية أن تشمل دورات تعليم اللغة الألمانية جميع طالبي اللجوء بغض النظر عن إمكانية بقائهم في ألمانيا، مشيرة إلى ضرورة تحسين دورات الاندماج الحالية.

Venezuela, Proteste in Caracas

صحيفة: ارتفاع عدد طالبي اللجوء لألمانيا من القارة الأمريكية 06.02.2019

مع تحول طريق هروب اللاجئين إلى غرب البحر المتوسط، يتغير أيضا منشأ دول الهجرة غير الرسمية، فقد ارتفع عدد طالبي اللجوء والحماية القادمين من دول القارة الأمريكية بقرابة 50%، حسب ما نشرته صحيفة ألمانية الأربعاء.

Deutschland, Ellwangen: Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim

ألمانيا ـ انتقادات لتقييد المئات من طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم 31.01.2019

في رد على سؤال برلماني أكدت وزارة الداخلية الألمانية وجود مئات الحالات التي لجأت فيها الشرطة الاتحادية لتقييد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم أثناء عملية الترحيل، مؤكدة أن ذلك يتم بناء على معلومات مسبقة عن الأشخاص.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار