برلين تندد بالانقلاب بمالي وتؤكد بقاء القوات الألمانية هناك

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم (الإثنين 31 مايو/ أيار 2021) في برلين إن إ بقاء القوات الألمانية في مالي، حتى بعد الانقلاب العسكري هناك، أمر مهم في الحرب ضد الإرهابيين في منطقة الساحل. ويشارك الجيش الألماني في مهمة لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة في مالي وفي بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح زايبرت أنه "إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذي يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة في إفريقيا"، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يصب في الصالح الأوروبي، وقال "وهذا هو سبب دعم الحرب ضد الإرهاب هناك في السنوات الأخيرة. لا أحد يريد أن ينكر أن هذا أمر صعب التحقيق دائما في المنطقة، وأنه لا يوجد تقدم فحسب، بل هناك انتكاسات أيضا".
واستطرد زايبرت أن الحكومة الألمانية أدانت صراحة إقالة الرئيس المؤقت السابق ورئيس الوزراء وأيدت مطالب مجموعة "إيكواس" الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي علقت عضوية ماليفي عطلة نهاية الأسبوع، بعد يومين من إعلان الزعيم الانقلابي عاصمي جويتا رئيسا مؤقتا جديدا. وقالت "إيكواس" في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إنها تدعو إلى "تعيين فوري لرئيس مدني جديد للدولة". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ردا على سؤال حول وضع العمليات في مالي إن الجنود ينفذون المهمة التي كلفهم بها السياسيون، مشيرا إلى التقييمات السياسية الحالية على الصعيدين الوطني والدولي، التي لا يمكن تجاوزها الآن، بحسب تعبيره.
وبعد الانقلاب الأخير في مالي أعرب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، نوربرت روتغن ، عن شكوكه حول نجاعة انتشار القوات الألمانية هناك. وقال في تصريح لصحيفة "زوددويتشه تساتونغ" في عددها الصادر اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021) "إذا أصبح الضباط الذين دربتهم ألمانيا انقلابيين في مالي وأصبحوا مستعدين للعمل مع الإسلاميين، فإن مهمتنا التدريبية كجزء من مكافحة الإرهاب ستصبح مهزلة (..) هذا سيفقد للعملية شرعيتها بالكامل".
وكان العقيد عاصمي جويتا رئيس السلطة الانتقالية العسكرية في مالي أطاح بالرئيس الانتقالي باه انداو ورئيس حكومته مختار وان. وقررت المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية تعليق عضوية مالي بسبب الانقلاب العسكري. وسلمت المحكمة الدستورية في مالي مقاليد السلطة رسميا إلى الكولونيل جويتا (38 عاما) مساء الجمعة الماضي. وجاء الانقلاب نتيجة لغضب الجيش من تعديل وزاري شهد عزل ضابطين كبيرين من منصبيهما. وفي أغسطس / آب الماضي، كان ضابطا الجيش قد شاركا في انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه بعد أن بقي فيه قرابة سبعة أعوام، وكان جويتا هو قائد حركة الاستيلاء على السلطة قبل تسعة أشهر أيضا.
ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
رقص الباليه في كل مكان
"الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
عرائس على دراجات نارية
شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشطرنج
يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
التصوير تحت الماء
المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
نجوم سينما
فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
تسريحة الشعر
يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
قبل الترافع عن القضية
يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
جو الحفلات
بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الأزمة البيئية
قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشارع مكان لقاء
يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك