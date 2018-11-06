برلين تمنع مظاهرة لليمين في ذكرى "ليلة العنف"

حظر أندرياس غايزل، وزير داخلية ولاية برلين الألمانية، مظاهرة يمينية كان مزمعا تنظيمها ليلة التاسع من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، والتي توافق الذكرى الثمانين لليلة تعقب النازيين لليهود والتي كانت تعرف سابقا باسم (ليلة الكريستال).

وجاء في خطاب، بعثت به الهيئة المعنية بمنح تصاريح للتجمعات، إلى منظمي المظاهرة أن هذه المظاهرة "ستتنافى بشكل صارخ مع معنى وقيمة هذه اليوم التذكاري". وأوضحت الهيئة أن الحظر ممتد ليشمل كل الندوات البديلة.

وكانت مجموعات يمينية متطرفة وشعبوية دعت إلى تنظيم "مسيرة جنائزية من أجل موتى السياسة"، في يوم الجمعة الموافق للتاسع من الشهر الجاري.

ويعود اسم "ليلة العنف" إلى الليلة التي أطلق فيها النظام النازي حملة تعقب لليهود سكانا وأصحاب أعمال في كل أنحاء البلاد، ويعود هذا الاسم إلى حطام الزجاج الذي كان موجودا في الشوارع، إثر تحطيم ممتلكات لليهود في تلك الليلة.

ي.ب/ ف.ي (د ب أ)