 برلين تكشف عن عدد الإسلاميين ″الخطرين′″ و″ذوي الصلة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.07.2020

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أخبار

برلين تكشف عن عدد الإسلاميين "الخطرين'" و"ذوي الصلة"

كشفت الحكومة الألمانية في رد على استجواب برلماني عن عدد المصنفين في دائرة "الإسلاميين الخطرين"، الذين يقيمون في البلاد، و"ذوي الصلة"، وكذا عن عدد من لا يحملون منهم الجواز الألمانية.

خطر الإرهاب في ألمانيا

الأمن الألماني- أرشيف

أعلنت الحكومة الألمانية أن أكثر من نصف الإسلاميين المصنفين على أنهم مصدر خطر على الأمن العام في ألمانيا أو أيّ "شخص ذي صلة" ليس لديهم جواز سفر ألماني، إذ وصل عدد الإسلاميين "الخطرين" إلى 362، و436 بالنسبة للأشخاص "ذوي الصلة".

مختارات

في تصريحات جديدة أكد مسؤولون من مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أن خطر التطرف الإسلامي لازال قائما بشكل "مرتفع جداً" داخل ألمانيا. (05.05.2020)

بعد أن كان الطريق مفتوحاً أمام العائدين من "خلافة داعش" الإرهابية إلى ممارسة حياتهم اليومية بألمانيا، باتت محاكماتهم ممكنة على ما اقترفت أيديهم هناك، فكيف أتاح القانون الدولي هذه الإمكانية التي كانت أقرب إلى المستحيل؟ (25.05.2020)

كشفت الشرطة الألمانية أنها صنفت 61 جهادياً عائداً من القتال في صفوف تنظيم "داعش" بسوريا والعراق كـ "مصدر خطر أمني" على البلاد، وأوضحت أن أكثر من ثلاثين منهم يقبعون في السجن أو الحبس الاحتياطي. (09.06.2020)

وجاء إعلان الحكومة الألمانية في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) الشعبوي اليميني، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وتصنف أجهزة الشرطة الأشخاص الذين تفترض قيامهم بجرائم خطيرة تصل إلى حد الهجمات الإرهابية  بأنهم مصدر خطر على الأمن. أما عن الأشخاص "ذوي الصلة" فهم من يقومون  بمساعدة لوجيستية مثلاً.

وبيّن بحث أجرته الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين أن 485 شخصًا من الأشخاص المصنفين في دائرة "الخطرين" أو "ذوي الصلة"، لا يحملون الجنسية الألمانية، وأن 270 شخصًا منهم تقدم بطلب لجوء في الماضي. إلّا أن الحكومة الألمانية لم تصرّح بأيّة بيانات عن وضعية الإقامة الحالية الخاصة بهم.

ومقارنة مع أرقام سابقة، يظهر أن عدد الإسلاميين المصنفين "خطرين"، قد تراجع بشكل طفيف (كان 377 عام 2019)، ومن أسباب ذلك عمليات الترحيل والمحاكمات وكذلك الهزائم التي مني بها تنظيم الدولة الإسلامية. لكن مع ذلك تعتقد السلطات الألمانية أن ستة إسلاميين "خطرين" سافروا إلى سوريا أو العراق ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ومارس/آذار 2020.

إ.ع/ع.ج.م ( د ب أ)

مشاهدة الفيديو 14:03

المخابرات الألمانية و كابوس عودة "الدواعش"

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