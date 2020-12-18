برلين تكشف عن الفئات التي لها الأولوية في التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، والتي تشمل كبار السن أو المقيمين في دور رعاية المسنين على وجه الخصوص، ستستغرق من شهر إلى شهرين.

وقال شبان الجمعة (18 كانون الأول/ديسمبر 2020) بمناسبة التوقيع على مرسوم التطعيم ضد كورونا، الذي تم فيه تحديد ترتيب الفئات ذات الأولوية في تلقي التطعيم: "حماية الأضعف هي الهدف الأول لحملة التطعيم لدينا"، مشيرا إلى أنه عندها فقط يمكن التفكير في توسيع العرض خطوة بخطوة، وقال: "هذا يعني لنا جميعا أن الشتاء سيكون طويلا".

وأضاف شبان: "نصف الوفيات لأفراد يزيد عمرهم عن 80 عاما"، موضحا أن كافة الولايات ستبدأ بالتطعيم في مؤسسات رعاية المسنين، كما ستكون الأولوية أيضا للأطباء وأطقم التمريض في المستشفيات، موضحا أن الاهتمام سينصب في الأيام القليلة الأولى على مؤسسات رعاية المسنين.

وطالب الوزير مجددا من الجميع التحلي بالصبر، وقال: "أطلب منكم الانتظار حتى يحين دوركم أيضا. نبدأ أولا بالمسنين، كبار السن، بأولئك الذين يعتنون بهم، من أجل حماية هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص".

وتسجل ألمانيا حاليًا ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية، مما يضغط على السلطات لبدء التطعيم بسرعة. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 24 ألفا و 938 حالة حتى اليوم الجمعة. ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من 1.4 مليون إصابة في ألمانيا.

وكانت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني قد نشرت أمس الخميس توصياتها الخاصة بالفئات التي يتعين تطعيمها بلقاح مضاد لكورونا أولا. وحسب هذه التوصيات، فإن المنتظر في مرحلة أولى إعطاء التطعيم لنزلاء دور المسنين والرعاية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

مشاهدة الفيديو 21:06 شارك مسائية DW : أوروبا ما زالت في انتظار اللقاح.. ما أسباب التأخير؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3mm6L مسائية DW : أوروبا ما زالت في انتظار اللقاح.. ما أسباب التأخير؟

وستشمل هذه المرحلة الأولى أيضا أطقم العاملين المعرضين على نحو خاص لخطر العدوى مثل العاملين في المؤسسات الطبية واستقبال الطوارئ والعاملين في معالجة مرضى كورونا والعاملين في مجال الرعاية داخل وخارج الدور بالإضافة إلى الموظفين الآخرين الذين لهم مخالطات مع السكان.

وأوضحت اللجنة أنه خلال هذه المرحلة الأولى، فإن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما وسكان دور المسنين معرضون للخطر على نحو خاص ويجب البدء بهم في إعطاء التطعيمات رغم صعوبة الوصول إليهم. كانت اللجنة قد حددت الأولوية لهذه الشرائح السكانية في مسودة قبل وقت قصير. يذكر أن وضع الأولويات ضروري لأن كميات اللقاح المتوافرة محدودة في البداية.

من جانبها، أعربت زابينه ديتمار، خبيرة الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، عن أملها في تطعيم 1.5 مليون شخص ضد كورونا بحلول شباط/فبراير المقبل. وفي نقاش حول أولويات التطعيم، قالت ديتمار أمس الخميس إن " هناك حاجة ماسة للتحرك السريع نظرا لديناميكية العدوى". وأضافت ديتمار أن من الممكن البدء بـ400 ألف جرعة لقاح في هذا العام.

ومن المقرر أن يتم البدء في إعطاء أول تطعيم بكورونا في ألمانيا وفي دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري ، ويجب أن تُسْبَق هذه الخطوة بإعطاء الهيئة الأوروبية للأدوية تصريحا بتداول اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة هذا التصريح في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)