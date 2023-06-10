برلين تقول إنها لن تستطيع تعويض "كل دبابة" تضررت في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنّ بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك، بينما أعلنت روسيا أنها دمرت أو استولت على عدد منها. وقال بيستوريوس لقناة "أر تي إل-ألمانيا" التلفزيونية: "لن نكون قادرين على استبدال كل دبابة تتوقف عن العمل" في أوكرانيا.

وقدمت برلين لكييف أو وعدتها بتقديم 110 دبابات من طراز ليوبارد 1 و18 دبابة من طراز ليوبارد 2. وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية سلمتها الدول الغربية إلى كييف لدعمها في هجومها المضاد، مُرفقاً المنشور بمقطع فيديو مصوّر بواسطة هاتف يظهر عدة آليات عسكرية متضررة.

وتعرضت مجموعة مركبات قتالية أوكرانية من طراز برادلي تدعمها دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لإطلاق نار قبل أيام، بينما كان اللواء 47 يشنّ هجومًا في جنوب شرق زابوريجيا (جنوب). وأظهرت لقطات للكمين التقطتها طائرات مسيّرة وبُثّت على قنوات الدعاية الروسيّة، مركبات عدّة متضرّرة.

وتطالب كييف حلفاءها بتسريع تسليمها عتاد إضافي. وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك لصحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية إن "الجيش الأوكراني يحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الدبابات القتالية، ومركبات المشاة القتالية المدرعة، ومدرعات أخرى غربية" الصنع.

وطالبت المعارضة المحافظة في ألمانيا من خلال أحد قادتها رودريش كيسيويتر أنصار أوكرانيا الغربيين "باستبدال كل المعدات المدمرة على الفور، وبينها دبابات ليوبارد القتالية ومركبات المشاة القتالية".

وفي حين قال بيستوريوس إنه لا يمكن استبدال كل الدبابات، أكد أن ألمانيا "ستستمر في تسليم دبابات ليوبارد 1-أيه5" الموعودة اعتبارًا من تموز/يوليو"، والتي يجب تأهيل العديد منها. ولم يرغب الوزير في تأكيد صحة الصور التي يُفترض أنها تظهر دبابات ليوبارد 2 دمرتها روسيا. وعلّق ببساطة قائلاً "للأسف، من طبيعة الحرب أن تُدمّر أسلحة ودبابات ويُقتل رجال. ولذلك دعمنا لأوكرانيا مهم جداً".

أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

هذا وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، بأن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا الذي قال إنه يستهدف عدة محاور على الجبهة. وقال بوتين خلال لقاء مع صحافيين وكتاب روس يغطون النزاع "تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي". وقال إنه يعتقد أن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمئة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية. وأضاف بوتين أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة.

وأضاف بوتين قائلا: إن أهداف الحملة العسكرية لموسكو في أوكرانيا ربما تتطور بحسب مستجدات الأوضاع، لكنها لن تتغير بشكل عام.

وأكد الرئيس الروسي أنه كان بإمكان موسكو أن تحضّر مناطق البلاد الجنوبية المحاذية لأوكرانيا بشكل أفضل لصد الهجمات المنطلقة من الأراضي الأوكرانية. وقال مشيرا إلى الهجمات عبر الحدود التي استهدفت منطقة بيلغورود الجنوبية الروسية، "بالطبع، من الضروري تعزيز الحدود ... لكن بالمبدأ، كان من الممكن افتراض أن العدو سيتصرف بهذه الطريقة، وكان من الممكن الاستعداد بشكل أفضل".

أمين عام الناتو: الهجوم المضاد قد يجبر روسيا على التفاوض

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الهجوم المضاد لأوكرانيا من أجل تحرير أراض تحتلها روسيا قد يجبر الكرملين على التفاوض. وأضاف ستولتنبرغ الذي من المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق الثلاثاء لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم الذي وصفه بأنه "صعب" ما زال "في أيامه الأولى".

ويحاول الجيش الأوكراني المدعوم من الغرب مهاجمة خطوط دفاعية روسية طويلة تمتد عبر شرق أوكرانيا وجنوبها. وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بالغزو في شباط/فبراير 2022 وسيطر بسرعة على مساحات واسعة من الأراضي لكنه واجه مقاومة شرسة ومتنامية.

وقال ستولتنبرغ "لديهم الحق... في تحرير أرضهم". وأضاف "كلما استعادوا مساحات إضافية من الأراضي، ازداد احتمال أن يفهم الرئيس (فلاديمير) بوتين أنه يتعين عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن خلفه بعد انتهاء ولايته في تشرين الأول/أكتوبر قال ستولتنبرغ "أنا واثق تماما من أنهم سيجدون خلفا ممتازا. إن تركيزي الآن هو على قيادة هذا التحالف حتى تنتهي فترة ولايتي، لأننا وسط حرب في أوروبا".

وكان الاجتماع مع بايدن مقررا الاثنين لكنه أرجئ بعدما اضطر الرئيس الأميركي للخضوع لعلاج في الأسنان. والاستعدادات جارية لقمة الناتو في تموز/يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا بوتين يناقض نفسه ويبدأ الهجوم على أوكرانيا بعد شهور من التوتر والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط/ فبراير 2022، ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكان الكرملين قد سبق ونفى مراراً التقارير الغربية حول نية بوتين في غزو أوكرانيا. وقد بدأ الغزو واسع النطاق بضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ودخلت القوات البرية من الشمال من بيلاروسيا حليفة موسكو، ومن الشرق والجنوب.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا نزوح ملايين الأوكرانيين هرباً من الحرب مع بداية الهجمات الروسية بدأت موجة نزوح الأوكرانيين من مناطق القتال. ونزح نحو 5.9 مليون شخص داخلياً بسبب الحرب الروسية العام الماضي. كما فر الملايين إلى خارج أوكرانيا، وفقاً لتقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف (الخميس 11 مايو/ أيار 2023). ومعظم النازحين هم من النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على القتال.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا محاولة فاشلة للسيطرة على العاصمة كييف في غضون أيام، سيطرت القوات الروسية على ميناء بيرديانسك الرئيسي والعاصمة الإقليمية خيرسون القريبة من البحر الأسود، إضافة لعدة بلدات حول كييف في وسط شمال البلاد. لكن محاولتها السيطرة على كييف اصطدمت بمقاومة القوات الأوكرانية ومن ورائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي تحول إلى قائد حربي. وفي الثاني من نيسان/ أبريل 2022، أعلنت أوكرانيا تحرير منطقة كييف بأكملها بعد "الانسحاب السريع" للقوات الروسية.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا كليتشكو من نزال الملاكمة إلى قتال المعارك هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا توالي العقوبات الغربية على روسيا اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود وأعلنت دول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات عسكرية بالمليارات لأوكرانيا. فقدمت واشنطن أسلحة ومعدات في 2022 بقيمة 22.9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني خلال 2022 بمساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو. أما ألمانيا فقدمت في العام نفسه 2.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا عسكرياً.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا اتهامات بجرائم حرب مروعة في بوتشا في بلدة بوتشا التي دمرتها المعارك، عُثر في الشوارع على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد. لاحقاً عُثر على جثث مئات المدنيين حمل بعضها آثار تعذيب في مقابر جماعية في المدينة الصغيرة الواقعة على مشارف كييف. وأثارت صور هذه المجازر المنسوبة لروسيا استياء الغرب والأمم المتحدة وتعددت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، رغم نفي موسكو.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا يوم تاريخي في خيرسون في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا الاستعداد لهجوم مضاد في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا قتال طيلة شهور في باخموت في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا تضارب بشأن سقوط باخموت وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).



ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)