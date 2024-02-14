برلين تعيد نظام فصل الطلاب بالجامعات بعد هجوم على طالب يهودي

بعد هجوم على طالب يهودي في جامعة ببرلين من قبل زميل له يعتقد أنه مؤيد للفلسطينيين، قررت سلطات الولاية إعادة نظام فصل الطلاب في جامعاتها. وكانت برلين الولاية الوحيدة في ألمانيا التي ألغت هذه الإجراء في 2021.

من المقرر أن يتم إعادة نظام فصل الطلاب في جامعات برلين في حالات معينة بعد هجوم تفترض السلطات أنه معاد للسامية من قبل طالب من جامعة برلين الحرة على طالب آخر.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ في برلين (الهيئة التنفيذية) كريستين ريشتر هذه الخطوة يوم الثلاثاء (13 شباط/فبراير 2024) بعد اجتماع لمجلس الشيوخ.

وألغي هذا الإجراء في البداية في عام 2021، ما جعل برلين الولاية الاتحادية الوحيدة بألمانيا التي ليس لديها خيار فصل الطلاب. ويسمح قانون التعليم العالي ببرلين بحظر لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

ونقل الطالب اليهودي لاهاف شابيرا إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع بقليل بسبب كسور في عظام وجهه. ويقال إن طالبًا زميلًا له مؤيدًا للفلسطينيين لكمه وركله في أحد شوارع منطقة برلين-ميته.

ويفترض مكتب المدعي العام أن هذا الهجوم كان مستهدفًا وبدافع معاد للسامية. وأثارت القضية غضبًا في المدينة بعد أن أصبحت معروفة ووضعت أيضًا إدارة الجامعة الحرة تحت الضغط. ومنعت الجامعة المهاجم المفترض من دخول المبنى لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)