برلين تعلن مقتل موظفة بسفارتها بلبنان في انفجار بيروت

قالت الخارجية الألمانية اليوم الخميس إن موظفة بسفارتها في بيروت قتلت في الانفجار المدمر الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال هايكو ماس وزير الخارجية إنه "تأكت أسوأ مخاوفنا. قتلت إحدى أعضاء سفارتنا في بيروت في منزلها نتيجة الانفجار". وأضاف أن "جميع اعضاء وزارة الخارجية حزينون بشدة لفقدان الزميلة"، بحسب تغريدة للوزير على موقع تويتر.

وأعرب ماس عن تعازيه لأقارب وموظفي السفارة في بيروت، وقال: "نيابة عن الزملاء والحكومة الاتحادية أتوجه بالشكر لجميع أولئك يتحملون مخاطر شخصية كبيرة كل يوم في جميع أنحاء العالم في خدمة بلدنا مثلهم مثل زميلتنا الراحلة".

وكانت فرنسا قد أعلنت مقتل المهندس المعماري جان مارك بونفيس وإصابة 24 فرنسياً آخر في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة يوم الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصاً وأصاب خمسة آلاف. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو وفاة بونفيس في تغريدة.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية جان بابتيست ليموان اليوم الخميس أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح خطيرة.

وتعرض مبنى السفارة الألمانية في بيروت لأضرار جراء الانفجار، حسب المتحدث باسم الخارجية الألمانية أمس الأربعاء، وقال أنه تم إعادة تهيئة مبنى قديم، حتى تتمكن السفارة ولجنة إدارة الأزمات هناك من العمل على رعاية مصالح المواطنين الألمان. وبحسب البيانات، فإن مبنى معهد "غوته" الألماني الثقافي في بيروت تضرر بشدة أيضاً من الانفجار.

وكان تقرير داخلي للوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية "تي إتش دابليو" أفاد أمس الأربعاء بوجود ثمانية ألمان بين مصابي انفجار العاصمة اللبنانية.





ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب أ)