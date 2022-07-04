برلين تعزي عائلات ضحايا هجوم كوبنهاغن والفاعل يعترف!

أعربت الحكومة الألمانية عن تعازيها لعائلات ضحايا واقعة إطلاق النار العشوائي في كوبنهاغن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الإثنين (الرابع من تموز/يوليو 2022) في برلين: "قلوبنا مع عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل والتام للجرحى".
كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تعازيها، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين: "يملؤني حزن عميق لفقدان أفراد حياتهم بهذه الطريقة في قلب مدينة أوروبية"، معربة عن مشاطرتها الأحزان مع عائلات وأصدقاء الضحايا، وقالت: "أتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل والتام".
وكان دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا قد قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 27 آخرين، أربعة منهم في حالة حرجة، بإطلاق النار عليهم في مركز فيلدز للتسوق الواقع بين وسط المدينة ومطار العاصمة، مساء أمس الأحد.
وقال كبير مفتشي شرطة كوبنهاغن سورين توماسين اليوم الإثنين إن المواطن الدنماركي (22 عامًا) الذي تم إلقاء القبض عليه بعد حادث إطلاق النار اعترف بما ارتكبه، وأضاف أن الفاعل معروف بأنه يعاني من "اضطرابات نفسية".
واستبعدت الشرطة فرضية "العمل الإرهابي"، وقال مدير التحقيق: "لا شيء يشير في هذه المرحلة إلى أنه عمل إرهابي"، موضحاً أن المهاجم تصرف بمفرده.
والقتلى الثلاثة هم رجل روسي مقيم في الدنمارك في السابعة والأربعين من عمره، وشاب وفتاة كلاهما في السابعة عشرة، إضافة إلى مصابين من مختلف الأعمار ومن الجنسين، بحسب كبير المفتشين الذي أشار إلى "أن ذلك يشير إلى أن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي". أما المصابون بحالة هم: امرأتان دنماركيتان تبلغان من العمر 19 و40 عامًا، وسويديان، رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.
وكان منفذ الهجوم نشر مقاطع فيديو قبل الهجوم تظهره يحمل أسلحة، متظاهراً بالانتحار. وأكدت الشرطة صباح الإثنين صحة مقاطع فيديو لمنفذ الهجوم متداولة منذ مساء الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر المقاطع الشاب الذي تُعرف هويته، ولكن وسائل الإعلام الدنماركية لم تعلنها، وهو يتظاهر بالانتحار حاملاً بندقية ومسدس. كما أشار إلى تلقيه العلاج بعقار شديد المفعول يوصف في الطب النفسي قال إنه "لا يجدي نفعاً".
وتم إلغاء تفعيل حسابات المشتبه به على موقعي "يوتيوب" و"انستغرام" ليلاً، لكن مقاطع الفيديو لا تزال متداولة على حسابات أخرى. وذكرت وسائل إعلام دنماركية أنها نُشرت على صفحة منفذ الهجوم الجمعة.
وتقول الشرطة إنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم، لكن يبدو أنه حضر له مسبقًا. قالت الشرطة الدنماركية إن المهاجم تسلح ببندقية ومسدس وسكين. ولا يملك المشتبه به رخصة لحيازة هذه الأسلحة. وتركز التحقيقات على الحالة النفسية لمنفذ الهجوم.
م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب)
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