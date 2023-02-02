برلين تعرب عن "قلق بالغ" إزاء حملة توقيف معارضين في تونس

أعربت الحكومة الألمانية الجمعة (17 فبراير/شباط 2023) عن "قلقها البالغ" إزاء حملة توقيفات طاولت مؤخراً معارضين في تونس، داعية السلطات إلى احترام "استقلالية القضاء" و"قواعد سيادة القانون" في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة فولفغانغ بوشنر في مؤتمره الصحافي الدوري إن برلين تبدي "قلقها البالغ إزاء اعتقال العديد من ممثلي المعارضة والنشطاء والصحافيين في الأيام الأخيرة في تونس".

وتابع المتحدث "المبادئ الديموقراطية لحرية التعبير والتنوّع السياسي وسيادة القانون يجب أن تُطبق في بلد ديموقراطي مثل تونس". وأضاف أن برلين تنضم إلى "النداء الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي من أجل احترام قواعد سيادة القانون واستقلالية القضاء" في تونس.

ومنذ السبت تم اعتقال عشر شخصيات بغالبيتهم معارضين ينتمون لحزب النهضة وحلفائه. كذلك تم اعتقال مدير محطة إذاعية خاصة ورجل أعمال نافذ.

واستدعت السلطات القضائية التونسية، 14 محاميا للمثول أمام قاضي التحقيق، بسبب مشاركتهم قبل أشهر في وقفة

احتجاجية عقب إيقاف السياسي المعارض نور الدين البحيري أثناء إخضاعه للإقامة الجبرية.

وقال محامون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الجمعة، إن "السلطات أخطرت مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة بشأن أسماء المحامين".

وأوضح المحامي سمير بن عمر الذي ورد إسمه في القائمة لـ(د. ب. أ) "تم تحديد الجلسات ليومي 12 و13 آذار/مارس المقبل. من الواضح أن الأمر موجه لاستهداف المحامين وتكميم الأفواه".

ووفق المعلومات التي قدمها بن عمر، فقد شارك المحامون المعنيون في وقفة احتجاجية في مقر للحرس الوطني، ردا على ايقاف القيادي في حزب حركة النهضة الاسلامية نور الدين البحيري من قبل الأمن وإخضاعه للاقامة الجبرية بعيدا عن مقر سكنه بالعاصمة.

واستمر البحيري في الإقامة الجبرية لأكثر من شهرين بين كانون الأول/ديسمبر 2021 وآذار/مارس 2022 للتحقيق ي قضية ترتبط بتزوير وثائق رسمية بصفته كان وزيرا للعدل بين عامي 2011 و.2013 لكن حزبه حركته

النهضة أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد،يقول إن القضية ملفقة. وتضم قائمة المحامين أيضا زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.

احتج صحافيون في تونس الخميس على التضييق على الصحافة





والأربعاء ندّدت "جبهة الخلاص الوطني"، أبرز تكتل لأحزاب المعارضة في تونس بالوضع السياسي "المتعفن" بعد سلسلة من الاعتقالات "التعسفية" واستئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطات منذ تموز/يوليو 2021.

والخميس تظاهر في تونس عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين للتنديد بهذه الاعتقالات. وقال بوشنر إن "تونس في وضع اقتصادي واجتماعي صعب"، متعهّدا أن بلاده "لن تتخلى عن الشعب التونسي".

تأتي الإدانة الألمانية بعد يومين على موقف أميركي مماثل إذ أعربت الخارجية الأميركية عن "قلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة".

مؤخراً، رد سعيّد على الانتقادات الغربية الموجّهة لبلاده بالقول "لسنا تحت الاستعمار نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام القانون".

ع.ح./م.س. (أ ف ب، د ب أ)