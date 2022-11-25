 برلين تعدّ إصلاحاً لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2022

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أخبار

برلين تعدّ إصلاحاً لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث يسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجالات مختلفة.

جواز سفر ألماني

تريد ألمانيا جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022).

مختارات

وقال المتحدث إنّ الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حالياً. وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه "لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".

من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحالياً، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.

وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

ومنذ تشكيلها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.

واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.

وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.

ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة خصوصاً وأيضاً إلى القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.

وفي وثيقة قُدّمت في أيلول/سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

  • Ein deutscher Reisepass der Europäischen Gemeinschaft liegt auf einer Weltkarte. (Foto: picture-alliance/dpa/R. B. Fishman)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    حدود العالم مفتوحة أمام حملة جواز السفر الألماني. إذ وحسب بيانات شركة الاستشارات البريطانية "هينلي"، يستطيع حاملو جواز السفر الألماني السفر إلى 177 دولة بدون فيزا، وبذلك فإن جواز السفر الألماني يحتل المرتبة الأولى عالميا للسنة الثالثة على التوالي.

  • Sechs schwedische Reihenhäuser stehen an dem Ufer eines Sees. An dem Kai liegen einige kleienr Boote. (Foto: picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    يأتي جواز سفر السويد في المرتبة الثانية. ورغم أن 46% من السويدين قضوا إجازاتهم الصيفية عام 2014 في وطنهم، إلا أن أبواب العالم مفتوحة أمامهم، لأنهم يستطيعون السفر إلى 176 دولة بدون حاجة إلى تأشيرة دخول.

  • Eine Gruppe Touristen aus Japan steht bei strahlendem Sonnenschein im Hof des Heidelberger Schlosses. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    تتاح حرية السفر في آسيا لحملة جوازات سفر سنغافورة واليابان ويمكنهم السفر إلى 173 دولة بدون تأشيرة دخول. وتأتي دول غرب أوروبا في المراكز 3-9 جنبا إلى جنب مع أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. أما الولايات المتحدة فتراجعت إلى المركز الرابع.

  • Der ehemalige ungarische Außenminister Gyula Horn durchschneidet mit einem Seitenschneider den Maschendrahtzaun zwischen Ungarn und Österreich. Ein symbolischer Akt der Grenzöffnung 1989 (Foto: AP)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    بعد انهيار جدار برلين فتحت دول شرق أوروبا حدودها، ومنذ ذلك الحين يستمتع مواطنوها بحرية السفر. وفي 2008 دخلت التشيك والمجر اتفاقية شينغن. وجواز سفرهما يحتل المرتبة العاشرة مع إيسلندا ويمكن لمواطنيها السفر إلى 167 دولة بدون تأشيرة دخول.

  • Eine Frau hält den kolumbianischen Reisepass in den Händen. (Foto Getty Images/J. Raedle)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    جواز سفر كولومبيا تقدم بـ 25 نقطة على القائمة وأصبح يحتل المركز الخمسين. كما تحسن موقع تيمور الشرقية بـ 33 مركزا بعد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأصبحت تحتل المركز السابع والخمسين.

  • Chinesische Touristinnen posieren für ein Foto vor dem Schloss in Versailles. Eine Frau steht auf dem Podest einer Statue und posiert mit Armen und Beinen abgestreckt. (Foto: Getty Images/P. Le Segretain)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    بعد تسهيلات السفر من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بات الصينيون يحظون بحرية أكبر في السفر. والآن تنوي أستراليا وبريطانيا تسهيل سفر الصينيين إليها حسب تقارير صحفية.

  • Ein Syrer steht in einer Warteschlange und hält seinen Pass in die Kamera. (Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    يستطيع حملة جواز السفر السوري عبور حدود 32 دولة فقط بدون تأشيرة دخول. وبذلك فإن سوريا تأتي في ذيل قائمة جوازات السفر. لكن اللاجئين الذين يحملون جواز سفر سوري بإمكانهم الحصول على لجوء سياسي في أوروبا، في حين يواجه اللاجئون من العراق وأفغانستان صعوبة في ذلك.

  • Eine afghanissche Frau hält an der Passstelle in Kabul ihren neuen Reisepass inden Händen. (Foto: picture-alliance/dpa/S. Bandari)

    ما هو أفضل جواز سفر في العالم؟

    أفغانستان تتذيل قائمة جوازات السفر وحرية السفر بدون تأشيرة دخول. وهي، ومعها سوريا والصومال والعراق، تعتبر من الدول الخمس، التي لا يستطيع مواطنوها السفر بحرية. والسبب في ذلك هو عدم الاستقرار السياسي المتواصل منذ سنوات في هذه الدول.

    الكاتب: سابرينا بابست/ عبد الرحمن عثمان