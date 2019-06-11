برلين تطلع واشنطن على نتائج زيارة ماس إلى طهران

توجه مدير القسم السياسي بوزارة الخارجية الألمانية ينس بولتنر، إلى واشنطن ليُطلع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) على نتائج المحادثات التي أجراها في طهران وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل يومين.

وكان ماس التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إطار جهود الحفاظ على الاتفاق النووي المثير للجدل مع إيران.

وكما كان متوقعا، لم تسفر زيارة ماس لإيران عن نتائج محددة. بينما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، عقب الزيارة أن بلادها ستواصل سياسة "الضغط لأقصى درجة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وشدد العقوبات على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين. وزادت هذه الخطوة من الضغوط الاقتصادية على طهران وأوقعت البلدان الأوروبية الحريصة على دعم الاتفاق في مأزق.

وساطة يابانية لحل النزاع

في المقابل، وكطرف محايد توجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الأربعاء إلى إيران في زيارة تستغرق يومين قصد التوسط في النزاع بين طهران وواشنطن. ومن المقرر أن يعقد آبي، وهو أول رئيس وزراء لليابان يزور إيران منذ 41 عاما، محادثات اليوم مع الرئيس الإيراني، والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي غدا، حسبما أعلنت الحكومة. وقبل مغادرة البلاد أجرى آبي تنسيقا للزيارة عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن نتانياهو: "إيران خدعت العالم". قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن الاتحاد الأوروبي حريص على الاتفاق ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن البداية أمريكية مع آيزنهاور بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن التوقيع على المعاهدة في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن بداية الطموحات النووية في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن الدور الألماني في البرنامج الإيراني في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب 1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن دخول روسيا على الخط بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن بداية سياسة العصا والجزة الغربية مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن الأخبار السيئة كانت.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن بداية العقوبات على إيران رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم



وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران تعتزم طلب توسط اليابان بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)". وقال مسؤول آخر "السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".

إيران: لا أمن بالمنطقة بدون وقف الحرب الاقتصادية

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح الشهر الماضي أن بلاده ستبدأ أيضا في الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي، مستشهدا بخروج الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها. وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من تموز/ يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق - الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا - لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأمريكية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران "تستهدف المنطقة كلها". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء عنه القول: "القضية النووية الإيرانية هي القضية الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط التي تم حلها وأثمرت عن اتفاق عبر التفاوض والدبلوماسية، إلا أن الولايات المتحدة خرجت منه لأسباب غير منطقية وغير مفهومة". وشدد على أن "الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، وهذا هو السبب الأساسي في تصعيد التوترات في المنطقة".

ص.ش/و.ب (د ب أ، رويترز)