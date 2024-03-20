ألمانيا تطالب بضمان أمن العاملين في تقديم المساعدات في غزة

طالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بالعمل على ضمان أمن العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. كما دعت إلى عدم شن "هجوم واسع النطاق" الآن في مدينة رفح.

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، الأربعاء (20 مارس/آذار 2024)، إنه يجب حماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من الهجمات، وأردف: "نطالب إسرائيل بشكل متكرر ببذل المزيد من الجهود لضمان توفير المزيد من الإمدادات للسكان المدنيين"، مشيرا إلى ضرورة وصول المزيد من المساعدات للفلسطينيين المحتاجين وذلك في ضوء الوضع الكارثي في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن إسرائيل مدعوة لهذا السبب إلى قصر ضوابطها شديدة الصرامة المفروضة على شحنات المساعدات إلى ما هو ضروري فقط.

وقال المتحدث إن المهم حاليا هو حماية السكان المدنيين من تداعيات النزاع المسلح و"تمكين الناس من البقاء على قيد الحياة". وتابع: "ننتظر على نحو واضح أن يتم الالتزام بالقانون الدولي". وكانت الأمم المتحدة حذرت أول أمس الاثنين من كارثة مجاعة وشيكة الحدوث في قطاع غزة.

هل "تأخرت" ألمانيا في مساعدة سكان غزة؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ورأى المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه لا ينبغي الآن أن يكون هناك "هجوم واسع النطاق" في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع على الحدود مع مصر، حيث يقيم هناك حاليا أكثر من مليون شخص التمسوا الأمان هناك بناء على طلب إسرائيل، وقال المتحدث إنه يرى أنه لا يمكن في ظل الوضع الراهن أن يتم شن هجوم هناك مع أخذ مراعاة حماية السكان المدنيين بشكل كاف.

من جانبها، أشارت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إلى مشاركة الجيش الألماني في الجسر الجوي لتوصيل مساعدات عينية إلى القطاع عبر الجو، وقالت إنه تم إنزال خمس منصات تحميل (باليتات) في قطاع غزة اليوم. ويجري البرلمان الألماني غدا مناقشة حول الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم.

ف.ي/ع.ش (د ب ا)