 برلين تصف إعادة انتخابات اسطنبول بالقرار ″غير المفهوم″ | أخبار | DW | 07.05.2019

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أخبار

برلين تصف إعادة انتخابات اسطنبول بالقرار "غير المفهوم"

اعتبرت برلين قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة انتخابات اسطنبول بعد شكاوى من حزب الرئيس أردوغان قرارا "غير مفهوم، فيما اعتبره زعيم المعارضة الفائز في انتخابات 31 مارس/ آذار أكرم إمام أوغلو "خيانة".

Türkei | Bürgermeisterwahlen in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

 

أوروبيا، أثار  القرار المثير للجدل المتعلق  بإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول الكثير من التساؤلات بعد شكاوى من "مخالفات" اإذ قال الاتحاد الأوروبي الإثنين إن تبرير "القرار الذي تترب عليه آثار مهمة" والذي اتخذته هيئة الانتخابات "يجب أن يكون متاحا أمام تدقيق الشعب من دون تأخير". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن "ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضروري لأي ديموقراطية وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا".

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقد انتقد اليوم (الثلاثاء السابع من مايو/ أيار 2019) قرار إعادة إجراء انتخابات  اسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا". وقال ماس في تصريحات "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول".

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد رحب اليوم الثلاثاء بقرار اللجنة وقال خلال اجتماع لأعضاء حزبه في البرلمان "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديموقراطية  والقانون".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية بعد طعن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم بالنتيجة وتنديده بـ"مخالفات" وبما وصفها "جريمة منظمة" في تلك الانتخابات.

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مسائية DW: فوز المعارضة في إسطنبول... بداية نهاية أردوغان؟

وخسارة اسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، شكلت لحزب العدالة والتنمية ولأردوغان تحديدا نكسة كبيرة بعد أن حكم وأسلافه المدينة طيلة 25 عاما.

أما أكرم إمام أوغلو زعيم المعارضة والفائز ببلدية اسطنبول في الانتخابات البلدية افي 31 من مارس/ آذار بفارق ضئيل (14 ألف صوتا)، استشاط غضبا بعد إعلان قرار اللجنة، ووصف الخطوة بـ"الخيانة"، لكنه أيضا وعد في خطابه بعدم الاستسلام.

والتقى إمام أوغلو اليوم الثلاثاء بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وسيلتقي في وقت لاحق بزعيم حزب "الجيد" ميرال اكشينار، وفق حزب الشعب الجمهوري.

وقال أمام الالاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي اسطنبول حيث كان رئيس بلدية "ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل".

تعكس خسارة الحزب الحاكم رئاسة بلدية اسطنبول وهزيمة مدوية أخرى في أنقرة، قلقا واسعا بشأن الضائقة الاقتصادية.

وقال المرشح المهزوم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم الحليف القوي لإردوغان، إنه يأمل في أن تكون إعادة إجراء الانتخابات "مفيدة لمدينتنا".

  • Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    حلقة وصل مهمة

    بات لمدينة إسطنبول التركية الآن مطار ثالث، إذ لم يكن بالإمكان توسيع مطار أتاتورك الدولي المكتظ الذي كان الأكبر حتى افتتاح المطار الجديد والأكثر أهمية وذلك بسبب موقعه في المدينة. لهذا السبب تم بناء المطار الجديد على منطقة "الحقل الأخضر" على مشارف المدينة. ويُتوقع أن يصبح حلقة وصل محورية لحركة الطيران بين أوروبا وآسيا.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/Handout Presidential Press Office/K. Ozer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    افتتاح تدريجي

    ومن أجل هذا "الانتقال الكبير " تم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطارين لمدة 12 ساعة من الساعة الثانية صباح أمس السبت، كما أُغلقت ثلاثة طرق سريعة رئيسية أمام حركة المرور. في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي أردوغان بشكل رسمي مطار إسطنبول. وستدخل منشآت المطار الضخم بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

  • Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    آخر طائرة

    خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انتقلت الخطوط الجوية التركية إلى مركزها الجديد. وبدأت هذه الخطوة ليلة الجمعة الساعة الثالثة صباحاً، وغادرت آخر طائرة ركاب مطار أتاتورك في إسطنبول السبت، في حين نقلت قوافل شاحنات آلاف الأطنان من المعدات عبر المدينة إلى المطار الجديد العملاق الذي تعتزم تركيا جعله الأكبر في العالم.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مهمة عملاقة

    وتم نقل حوالي 47300 طن من المعدات الثقيلة، بما في ذلك مركبات سحب الطائرات، التي يبلغ وزن كل منها 44 طناً. وفقاً للخطوط الجوية التركية، فإن حجم المعدات الكلي يصل إلى حمولة 5000 شاحنة بمشاركة نحو 1800 عامل. ووصف مسؤولون وصحافيون أتراك عملية نقل المعدات بين المطارين بأنها "أكبر عملية نقل بتاريخ الطيران المدني".

  • Türkei, Istanbul: Umzug des Flughafens (picture-alliance/M. Mainka)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    وداع المطار القديم

    وحدها الخطوط الجوية التركية نقلت 280 طائرة، 151 أقلعت من مطار أتاتورك وحلقت باتجاه المطار الجديد، فيما تم تحويل مسار 129 طائرة أخرى قادمة من رحلات من داخل تركيا وخارجها للهبوط في مطار إسطنبول. أما المطار الثالث مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من المدينة فبقي قيد العمل.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مشروع عملاق على "المرج الأخضر"

    وفقًا للرابطة الدولية للمطارات فإن مطار إسطنبول الجديد هو أول مطار عملاق يتم بناؤه على مشارف مدينة منذ حوالي 20 عاماً. وكان آخر مشروع من نوعه في أوروبا هو مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس" في العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ تشغيله في مارس/ آذار 2001، وقبل ذلك مطار "فرانز يوزيف شتراوس" في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تقلع وتهبط الطائرات منذ مايو/ أيار 1992.

  • Türkei Istanbl neuer Flughafen Protest gegen Arbeitsbedingungen (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    احتجاجات على ظروف العمل

    على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه في المدة المخطط لها، إلا أن ذلك الأمر لم يُنفذ بسهولة، فمثلاً تسببت ظروف العمل في موقع البناء في اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع معدل الوفيات بين العاملين أثناء تشييده. تم انتقاد اختبار موقع المطار أيضاً لأنه غالباً ما يكون عاصفاً وضبابياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطل حركة النقل الجوي طريق هجرة الطيور المهم بين قارتي أوروبا وآسيا.

  • Türkei Flughafen Istanbul Yeni Havalimani (Getty Images/C. McGrath)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    معلم معماري

    مطار إسطنبول هو مشروع اقتصادي جريء لا يُحكم على نجاحه إلا بعد عقد من الزمن. كما أن مشروع المطار يرتبط إلى حدٍ ما بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتفل بالفعل بالافتتاح الرسمي بعرض رائع. كما تم أخذ هذه الأهمية في الاعتبار من قبل المهندسين المعماريين، ما انعكس في طريقة تشييده، كما يظهر تصميم برج المراقبة هنا.

  • Türkei Istanbul neuer Flughafen (picture-alliance/abaca/Depo Photos/T. Adanali)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    خطة طموحة

    من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 90 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى مائتي مليون بحلول عام 2028 ، حينها سيكون المطار الذي بلغت تكلفته نحو 10.5 مليار يورو قد بلغت سعته التشغيلية 500 طائرة، بواقع 2000 إقلاع وهبوط. وللمقارنة فإن مطار أتلاتنا في الولايات المتحدة هو أكبر مطار بنحو 104 مليون مسافر سنوياً.


و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

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