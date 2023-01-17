برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع الالماني الجديد، الجمعة (20 يناير/كانون الثاني 2023)، أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن حول احتمال تسليم كييف دبابات ليوبارد2، ألمانية الصنع، والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.

وقال بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحافي إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء اوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار". وأضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم متى (سيتم اتخاذ قرار) وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد".

وقال وزير الدفاع الألماني إنه سوف يتحقق من مدى توفر عدد دبابات ليوبارد 2، عقب طلب أوكرانيا المتكرر بالحصول عليها، وأضاف "نحن نجهز أنفسنا تحسبا فقط". وقال إن القرار بشأن إرسال محتمل (للدبابات)سوف يتخذ "في أقرب وقت ممكن".

ويجتمع حلفاء أوكرانيا الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى كييف.

ويبحث وزراء دفاع وضباط عسكريون كبار من جميع أنحاء العالم أفضل السبل لدعم أوكرانيا، مع وجود مسألة توفير دبابات قتال رئيسية قوية على رأس جدول الأعمال. وورد أيضاً أنه جرى أيضاً دعوة ممثلين من دول ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما حدث في اجتماعين سابقين من هذا النوع.

وتابع الوزير الألماني: "لسنا مترددين، نقيّم فقط الإيجابيات والسلبيات (...) من مسؤوليتنا التفكير بانتباه في التداعيات بالنسبة إلى جميع أطراف النزاع".

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "لم يتم اتخاذ أي قرار" حول تسليم دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا

وأكد أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطىء". وقال أيضاً: "حلفاء كُثر يشاطرون (برلين) الرأي"، معتبراً أن "هناك أسباباً وجيهة لتأييد تسليم (الدبابات) وأسباباً وجيهة لرفض" هذا الأمر.

وصرح بيستوريوس لفرانس برس عقب المؤتمر الصحافي: "من الواضح جداً أن الآراء ليست متطابقة"، خلافاً لما أشيع حتى الآن.

وتتعرض ألمانيا لمزيد من الضغوط للموافقة على تسليم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا. وأبدت بولندا وفنلندا استعدادهما لتقديم هذا النوع من الدبابات إلى الجيش الأوكراني، لكنهما أوردتا أن هذا الأمر يتطلب موافقة ألمانيا، البلد المصنع.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده لا سيما دبابات وصواريخ بعيدة المدى، دعماً لكييف في معاركها المقبلة ضد روسيا.

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها

"تسليم ليوبارد ليس مرتبطاً بتسليم أبرامز" الأمريكية

وقالت الحكومة الألمانية إن تسليم دبابات "ليوبارد2"، لا يعتمد على تسليم دبابات "إم 1 أبرامز" من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين: "لم يكن هناك في أي وقت (..) رابط أو طلب، يجب أن يحدث أحدهما، حتى يمكن أن يحدث الآخر".

وكانت تقارير إعلامية ألمانية سابقة قد أشارت إلى أن المستشار، أولاف شولتس، سيسلم فقط دبابات "ليوبارد"، إذا أرسلت واشنطن مركبة مماثلة، وهي "أبرامز".

ورفضت برلين حتى الآن التصرف من جانب واحد، وأصرت على أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع حلفائها.

وأضاف المتحدث: "أجد أن من الصعب تخيل أن مستشاراً ألمانياً يملي أي شروط، أو يقدم أي طلبات لرئيس أمريكي". غير أنه أكد مجدداً أن العمل المنسق مع الولايات المتحدة، مهم للحكومة الألمانية.

ع.ح./ف.ي (أ ف ب ، د ب ا)