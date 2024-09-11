برلين تسخر من مزاعم ترامب: "نحن لا نأكل القطط والكلاب"

سخرت وزارة الخارجية الألمانية من ادعاءات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الزائفة عن أكل المهاجرين للحيوانات الأليفة والبرية، كما ردت ووزارة الاقتصاد على انتقاداته لسياسة الطاقة الألمانية.

في مناظرته الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024) مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، هاجم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مساعي هاريس لدفع البلاد نحو ما تقول إنه سيكون مزيجا أكثر تنوعا واستدامة من مصادر الطاقة، قائلا إن محاولة ألمانيا التخلي عن الوقود الأحفوري باءت بالفشل.

وردت وزارة الخارجية الألمانية في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا، "سواء كان هذا على هواك أم مخالفا لرغباتك: فإن نظام الطاقة في ألمانيا يعمل بكفاءة كاملة، وأكثر من 50 بالمئة منه (يعتمد على) مصادر الطاقة المتجددة . نحن نغلق محطات الفحم و المحطات النووية ، لا نبنيها. وسيخرج الفحم من شبكة الطاقة بحلول عام 2038 على أقصى تقدير".

وأضافت الوزارة في التدوينة "ملاحظة: نحن أيضا لا نأكل القطط والكلاب".

وكان ترامب ، الذي سبق أن وصف المهاجرين بالحيوانات ، قد كرر ادعاء لا أساس له ورد على لسان المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بأن كثير من المهاجرين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان أو الحيوانات البرية من المنتزهات لأكلها، وقال ترامب "هذا ما يحدث في بلدنا". وتقول الشرطة والسلطات المحلية إنه لا توجد تقارير موثوقة عن جرائم قتل للحيوانات.

وأعادت وزارة الاقتصاد الألمانية التي يديرها أيضا حزب الخضر، نشر التدوينة قائلة "محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم؟ عجبا!". وأضافت "تحصل ألمانيا على أكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس، وتحرق كميات أقل من الفحم عما كانت تفعله منذ ستينيات القرن العشرين".

ولطالما كانت ألمانيا محور غضب ترامب في فترة ولايته رئيسا من 2017 إلى 2021 بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق على الدفاع .

ع.ج.م/م.س (رويترز)