 برلين تريد التمسّك بقرارها بشأن مهمة الجيش الألماني في العراق | أخبار | DW | 05.01.2020

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أخبار

برلين تريد التمسّك بقرارها بشأن مهمة الجيش الألماني في العراق

تسعى كل من وزيرة الدفاع الألمانية كرامب - كارينباور ووزير الخارجية هايكو ماس إلى مواصلة مهمات التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني بالعراق، رغم دعوات المعارضة بسحب الجنود من هناك في سياق تداعيات مقتل قاسم سليماني.

Symbolbild - Bundeswehr bildet kurdische Peschmerga aus (Bundeswehr/Florian Räbel/dpa)

تسعى الحكومة الألمانية إلى مواصلة مهمات التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني في العراق على الرغم من التوترات المتزايدة في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقالت وزير الدفاع انيغريت كرامب ـ كارنباور بعد مشاورات حكومية وإحاطة للمسؤولين في البرلمان (بوندستاغ) بشأن الوضع "يجب ألا يغرق العراق في الفوضى، ولا يجب أن يخضع العراق لسيطرة المتطرفين".

ويذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت اتصالات هاتفية حول الوضع في العراق مع كل من وزيرة الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية. وهناك حوالي 120 جنديًا ألمانيًا في العراق، وتم تعليق الدورات التدريبية التي يشرفون عليها بعد زيادة التوتر في المنطقة.

وطالبت انالينا بيربوك، زعيمة حزب الخضر المعارض، بسحب جنود بلادها من العراق في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة نفذتها القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد. وقالت بيربوك "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد على نحو مثير"، مشيرة إلى أنه لم يعد من الممكن ضمان أمن الجنود الألمان في ظل هذه التطورات. وأوضحت بيربوك "نطالب الحكومة الألمانية، بصورة ملحة، بالشروع في الإجلاء الفوري لكامل القوات الألمانية"، وحذرت من أن التمسك بمهمة القوات الألمانية في العراق الآن سيكون " ببساطة، عملا غير مسؤول".

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة تعليق مهمة تدريب قوات الأمن التابعة للأكراد والحكومة المركزية في بغداد، مشيرة إلى أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش أصدر قرارا في هذا الشأن من أجل حماية قواته. وذكرت الحكومة أن هذا القرار يسري بشكل ملزم على جميع القوات المشاركة في التحالف، "وبهذا يتوقف تدريب قوات الأمن الكردية والقوات العراقية في جميع أنحاء العراق".

وانتقدت بيربوك الطريقة التي تصاعد بها الصراع في الشرق الأوسط وقالت إن سببها يرجع إلى السياسة الخاطئة للولايات المتحدة والغياب " المتعمد" للاستراتيجية الأوروبية الموحدة. ورأت السياسية المعارضة أن السياسة الخارجية لألمانيا اقتصرت على تحذيرات ومقترحات غير مدروسة من وزارة الدفاع "وسيستغرق الأمر وقتا حتى تعود ألمانيا مرة أخرى إلى انتهاج سياسة خارجية فاعلة توجهها القيم".

وقالت بيربوك إن إطلاق "مبادرة لدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بشأن الموقف في العراق سيكون البداية الضرورية لهذه السياسة"، كما طالبت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة طارئة وتبني موقف مشترك.

 

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

 

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    شارك مقاتلون من قوات البيشمركة في العراق في دورة تدريبة بمعسكر في مدينة مونستر قرب هانوفر. الدورة تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية الألمانية للعراق ولقوات البيشمركة في الحرب على "الدولة الإسلامية" التي تحتل أجزاء من هذا البلد.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    الضباط الأكراد من العراق شاركوا بمعسكر في ولاية ساكسونيا السفلى في دورة انتهت في السادس من شهر آذار/ مارس 2016 وعادوا إلى بلدهم لتوظيف الخبرات التي تعلموها في الحرب على تنظيم "داعش".

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تعلم المقاتلون أساليب المحافظة على البندقية MG3 وصيانتها. تمارين التدريب على استخدام أسلحة المشاة شاقة وطويلة، وخضع لها المقاتلون صباحا ومساء لهذه الغاية.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    بعد اجتياز الدورة أصبح بإمكان المقاتلين إطلاق النار بدقة وإتقان التصويب بالناظور المركب، وقد أصاب المتدربون 35 هدفا بنجاح، كما اتقنوا الانضباط وارتفعت ثقتهم بأنفسهم وبسلاحهم" كما يقول المدرب الألماني الذي تولى تعليمهم التصويب وإطلاق النار.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    المتدربون لم يكونوا جنودا مستجدين ضعيفي التدريب، بل كانوا مقاتلين جاءوا من جبهات الحرب ضد تنظيم "داعش" في كردستان العراق مباشرة إلى معسكرات الجيش الألماني، ليتعلموا فنون القتال في أقسى الظروف، واستخدمت لتدريبهم نفس أساليب تدريب جندي المشاة الألماني.

  • Panzerabwehrwaffe Milan Waffen Deutschland Irak Kurden

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    استخدم مقاتلو البيشمركه قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف لضرب دروع تنظيم " الدولة الإسلامية" الذي احتل أجزاء من مناطقهم في شمال العراق. وقد جرى تدريب العديد من مقاتلي البيشمركه على هذا السلاح في المعسكرات الألمانية. الصورة بعدسة ك. شنايدر

  • Irak Peschmerga-Kämpfer in der Nähe von Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    يتولى الجيش الاتحادي الالماني تدريب قوات البيشمركه ايضا في مناطق كردستان العراق، الصورة في سهل نينوى شمال اربيل نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر 2015 الماضي. يتدرب المقاتلون على الاسلحة الالمانية كما أنهم يرتدون بزات عسكرية المانية احيانا.

  • Irak Kurdistan kurdische Peschmerga bei Waffentraining

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تضم قوات البيشمركه في كردستان العراق نساء مقاتلات في صفوفها، وقد تعززت المشاركة النسوية في القوات بعد احتلال " الدولة الاسلامية " لمناطق في شمال العراق. الجيش الاتحادي الألماني انتدب نحو 150 من عناصره لتدريب قوات البيشمركة وبعض قوات الامن العراقية. ويجري التدريب في كردستان العراق.

  • Irak 2014 - Einweisung Peschmerga in Handhabung G3-Sturmgewehr

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    في بدء دورة استخدام بندقية المشاة الألمانية MG3، يجب أن يتم الاستلقاء على الأرض أثناء الرمي من وضع الانبطاح بحيث يكون جسد الرامي منحرفا عن امتداد خط الرمي، لتجنب تطاير الخراطيش الخالية، وتجنب رميات العدو المحتملة على مصادر النار.الصورة لمدرب ألماني يدرب مقاتل من البيشمركه في مدينة اربيل شمال العراق عام 2014 .

  • Deutschland Schnellfeuergewehr G-3 auf einem Waffenmarkt bei Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    مراسل تلفزيون ARD الألماني عامر الموسوي يتفحص بندقية من طراز G3 سلمها الجيش الألماني لقوات البيشمركه وتسربت إلى أسواق السلاح غير الرسمية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. وزارة الخارجية الألمانية دعت حكومة الإقليم إلى السيطرة على قطع السلاح الألمانية ومنع وصولها إلى عناصر "داعش".

  • Deutschland Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    أكدت وزارة الدفاع الألمانية عدم وجود أدلة على "إساءة استخدام ممنهجة" للأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى إقليم كردستان العراق لدعم قوات البيشمركه في الحرب ضد "داعش"، كما نقلت وكالة د ب ا (22 كانون الثاني 2016). الصورة لوزيرة الدفاع الألمانية د. اورزولا فون دير لاين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا وأمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

قررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وذكر الجيش الألماني أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية. (04.01.2020)  

الخارجية الألمانية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد

شجبت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وطالبت الحكومة العراقية بـ"أن تفي بمسؤوليتها في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية". في غضون ذلك أعلن الجيش العراقي انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة. (01.01.2020)  

الجيش الألماني يعلق عمليات التدريب العسكري في العراق

مباشرة بعد طلب الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تعليق الجيش لعمليات التدريب العسكري في العراق حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تصاعد التوتر في المنطقة. (15.05.2019)  

ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

تتولى قوات الجيش الاتحادي الألماني تدريب فصائل من قوات البيشمركة الكردية العراقية. يأتي هذا بعد حملة الدعم الجوي الألماني لها في الحرب على داعش، ورغم فضيحة تسرب قطع سلاح ألمانية إلى السوق السوداء في كردستان العراق. (17.03.2016)  

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن  

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قررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وذكر الجيش الألماني أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية.

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