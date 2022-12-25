برلين ترحب "مبدئيا" بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي لأوكرانيا

رحبت الحكومة الألمانية مبدئياً بمقترح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعقد مؤتمر سلام دولي لبلاده. لكن الحكومة الألمانية نوهت في الوقت نفسه إلى أنها ترى أن الفرص المتاحة أمام تنفيذ هذا المقترح تبدو ضئيلة حتى الآن. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين اليوم الأربعاء:" كل اقتراح يدعو إلى وضع نهاية للحرب الروسية هو جيد وصحيح من حيث المبدأ".

وأضاف بورجر أن البت في عقد المؤتمر وتوقيته ومحتوى المفاوضات المحتملة مع الاتحاد الفيدرالي الروسي متروك للحكومة الأوكرانية ولفت إلى أنه ينبغي ملاحظة أن " روسيا لم تبد أي إشارة تفيد بتخليها عن أهدافها الأصلية من الحرب"، وقال إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوضح للتو مرة أخرى أن روسيا " لا تزال تعمل بشكل ثابت على تدمير وضع الدولة لأوكرانيا".

وتابع بورجر:" يجب أن نحيط علما بهذا، ولذلك فإن دعمنا لأوكرانيا سيستمر من أجل حقها في الدفاع عن النفس بشكل غير منقوص". وأوضح بورجر أن بلاده تقدم منذ فترة طويلة الدعم الدبلوماسي في قضايا مهمة بالنسبة لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وساق مثالاً على ذلك بمسألة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

رفض الكرملين

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/كانون الأول 2022) رفضه خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما أسماها "حقائق اليوم" فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.

مسائيةDW : الحرب في أوكرانيا... تصعيد عسكري أم صفقة سلام؟

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية".

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في سبتمبر/ أيلول بعد استفتاءات أدانتها أوكرانيا والدول الغربية.

ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أي من المناطق الأربع.

ويروج زيلينسكي لخطة السلام، التي أعلن عنها لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.

وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا مما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014.

وقال الكرملين مراراً إنه مستعد للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا لكنه لا يرى أي استعداد للتفاوض من جانب كييف.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، د ب ا)