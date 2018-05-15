برلين تدعو لوقف العنف في السودان وبروكسل تحث على الهدوء

أدانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف لقوات الأمن السودانية للاعتصام الاحتجاجي أمام القيادة العامة للقوات السودانية في الخرطوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/حزيران 2019) في برلين: "هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فورا".

وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال: "ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات".

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين "نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم".

وأضافت المتحدثة "أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية".

ووصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم الهجوم على الاعتصام بأنه "خطأ" وقالت إنه يتعين أن يتوقف. وكتبت السفارة على حسابها على تويتر "المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري. المجلس العسكري لا يمكنه قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

وأما السفير البريطاني في الخرطوم فقد قال في تغريدة على حسابه على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء إطلاق النار المكثف الذي أسمعه خلال الساعة الأخيرة من مقر إقامتي وتقارير بأن قوات الأمن السودانية تهاجم الاعتصام مما أسفر عن سقوط ضحايا". وكتب "لا مبرر لهذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".

وأعلن قادة الاحتجاج في السودان أن " قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي" ، وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان مقتل 13 شخصا وإصابة المئات بجروح في عملية فض الاعتصام، وقال إن التحالف "وقف كافة الاتصالات السياسية" والتفاوض مع المجلس.

لكن المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، نفى أن تكون القوات المسلحة قد فضت "بالقوة"، مضيفا لقناة "سكاي نيوز عربية"، أنها "استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين" وتحولت إلى "بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني"

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)