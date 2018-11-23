 برلين تدرس استعادة ألمان مشتبه في انتمائهم لـ″داعش″ من سوريا | أخبار | DW | 28.11.2018

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أخبار

برلين تدرس استعادة ألمان مشتبه في انتمائهم لـ"داعش" من سوريا

بحسب تقرير لمجموعة إعلامية ألمانية يوجد رجال ونساء وأطفال ألمان في الأسر لدى الأكراد في شمال سوريا. ويشتبه في أن هؤلاء ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتدرس الحكومة الألمانية إمكانية إعادتهم إلى البلاد، وفقا للتقرير نفسه.

Syrien IS Kämpfer bei Hama (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

تدرس الحكومة الألمانية إعادة مواطنين ألمان منتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من سوريا بمساعدة الصليب الأحمر والأكراد السورييين. وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) استنادا إلى رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن "الحكومة الألمانية تدرس بعناية كافة الخيارات فيما يتعلق بإعادة محتملة للمواطنين الألمان إلى ألمانيا".

مختارات

عضوية منظمة إرهابية ليست هفوة صغيرة، بل جريمة كبيرة. ومن هنا لا بد أن تأخذ العدالة مجراها. ولكن هل يكفي إيداع العائدين والعائدات من حضن تنظيم "داعش" السجن؟ أم أن هناك المزيد مما يجب فعله؟ (26.07.2017)

اعتقلت السلطات الألمانية "أبو ولاء العراقي" الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم داعش. و يضع هذا علامات استفهام حول قدرة إرهابي في الوصول إلى ألمانيا ونجاحه في الحصول على 25 ألف متابع على فيسبوك. (10.11.2016)

وبحسب الرد يجري الادعاء العام الألماني حاليا تحقيقا ضد 14 ألمانياً، من بينهم امرأة، في سوريا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

ووفقا للتقرير، يوجد حاليا 35 ألمانياً مشتبه في انتمائهم لداعش في أسر الأكراد بسوريا، وهم عشرة رجال وعشر نساء و15 طفلا. وعلى عكس العراق، لا يوجد لألمانيا حاليا سفارة في سوريا، وهو ما قد يدفع الحكومة الألمانية - بحسب التقرير- إلى التوجه بطلب لموظفي الصليب الأحمر أو ممثلي مناطق الحكم الذاتي الكردية لنقل المشتبه بهم إلى الحدود السورية-العراقية.

ص.ش/و.ب (د ب أ)

  • Düsseldorf Polizisten gehen Streife in der Altstadt

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.

  • Deutschland Sicherheit am Flughafen Berlin-Tegel

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.

  • Oberursel Polizei Untersuchung geplanter Anschlag

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.

  • Überwachungsbilder Bonner Hauptbahnhof Attentat

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.

  • Prozess gegen Düsseldorfer Zelle Oberlandesgericht Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.

  • Deutschland Anschlag Frankfurt Flughafen Blutspur 11

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.

  • Kofferbomberprozess

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.

  • Sauerland-Gruppe Prozess Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.

  • Absage Fußball Länderspiel Deutschland Niederlande

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.

    الكاتب: م.أ.م


مختارات

ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

تكشف الأحداث في ألمانيا إلى أنه وفي السنوات الخمس الماضية تعرض كل هجوم إرهابي خطط له متطرفون إما للفشل أو الإجهاض، عدا الهجوم الذي نفذه في آذار/ مارس 2011، رجل ألباني قتل جنديين أمريكيين وأصاب آخرين. (03.06.2016)  

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