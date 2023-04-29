برلين تدرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي

تدرس الحكومة الألمانية ما إذا كان يمكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023)، إنه يُجرى التخطيط "لاتفاقيات هجرة دستورية مع دول ثالثة".

وأضافت الوزيرة الألمانية "نتحقق مما إذا كان من الممكن أيضا تحديد حالة الحماية في هذه البلدان". ولدى سؤالها عما إذا كانت ألمانيا مثقلة بالأعباء بسبب الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء، أشارت الوزيرة إلى القمة المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات المتعلقة بمسألة اللاجئين في 10 أيار/مايو المقبل.

وتشعر العديد من الإدارات المحلية بأنها مثقلة بالأعباء بسبب إيواء اللاجئين، وقالت فيزر: "نتحمل هذا الجهد الإنساني الكبير معا".

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه شهر مارس/ آذار الماضي أن الحق في اللجوء فقد الدعم بين المواطنين في ألمانيا. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد ألنسباخ للديمقراطية بألمانيا بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر الخميس (23 مارس/آذار 2023) أن 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يرون الحق في اللجوء في شكله الحالي جيداً. ويذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ 52% في عام 2017.

وبحسب الاستطلاع أيضا، يرى 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع من المواطنين الألمان أن بلادهم قادرة حالياً على استقبال مزيد من اللاجئين، وفي المقابل رأى 59% ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك أمر غير ممكن.

ويذكر أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا زاد مؤخراً، حيث تم تسجيل 26 ألفاً و149 طلب لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا في شباط/ فبراير الماضي. وكان هذا العدد يبلغ 13 ألفاً و915 طلب في شباط/فبراير من عام 2022.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)