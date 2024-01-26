برلين تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بغزة

أعربت ألمانيا عن "قلقها البالغ" إزاء "الوضع اليائس" للمدنيين في مدينة خان يونس بقطاع غزة، داعية إسرائيل إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني "حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعا بشرية".

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس (26 يناير/كانون الثاني 2024) عن "قلقها البالغ" إزاء "الوضع اليائس" للمدنيين في مدينة خان يونس، مركز الحرب حاليا في جنوب قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية.

وقالت الوزيرة في بيان أصدرته وزارتها في برلين "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد. والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على الحرب ضد الإرهابيين".

وأضافت في بيان أصدرته وزارتها في برلين "يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعا بشرية".

وقالت الوزيرة إنه "يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في شكل عاجل وتكييف سير عملياتها". وأضافت "نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار أيضا من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في جنوب قطاع غزة ، ولا سيما في مدينة خان يونس، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "حاصر" خان يونس، ودعا السكان إلى التوجه جنوباً إلى رفح على الحدود مع مصر.

وتعتزم بيربوك القيام برحلة قصيرة إلى الأردن من أجل جهود الوساطة المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. وذكر أعضاء وفد الوزيرة اليوم الجمعة أن السياسية التابعة لحزب الخضر "ستتوجه إلى الأردن بعد رحلتها إلى شرق إفريقيا وتجري محادثات سياسية هناك يوم السبت حول أزمة الشرق الأوسط".

وقدّمت ألمانيا لإسرائيل دعما غير مشروط منذ بدء الحرب التي شنّتها ردا على هجوم حماس على الأراضي الإسرائيليّة. لكنّ برلين دعت أيضا إسرائيل إلى ضبط النفس في مواجهة الوضع الإنساني في غزة .

واندلعت الحرب في قطاع غزّة إثر هجوم شنّته حركة حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصا داخل الدولة العبريّة، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، حسب السلطات الإسرائيلية. ويُرجّح أنّ 28 على الأقلّ لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ مذّاك عملية قصف أتبعت بعمليات برّية منذ 27 كانون الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، حسب السلطات الصحية التابعة لحماس.

ويشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)