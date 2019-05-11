برلين تحتفظ بالقواعد المتبعة في معالجة طلبات اللجوء للسوريين

استبعدت وزارة الداخلية الألمانية أي تغيير في مبادئ تقييم طلبات اللجوء للسوريين في ألمانيا، مشيرة أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار : "لن نغير في الوقت الحاضر مبادئ الهيئة الحاكمة لنهج قرارات اللجوء حتى يتم التحقق من حدوث تطورات جديدة في سوريا... نتابع الوضع في سوريا، ونتصرف وفقا له حتى في سياسة اللجوء". وأكد الوزير أنه حتى ذلك الحين لا يوجد داعٍ لتغيير تقييم طلبات اللجوء".
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد حدّث منتصف آذار/مارس الماضي من مبادئه الداخلية، وأعاد تقييم الوضع الأمني في سوريا. ولم يتم الإعلان عن هذا التقييم حتى الآن. وتخشى منظمات معنية بحقوق اللاجئين من أن يتم رفض طلبات لجوء سوريين في حال تمّ تبني تقدير يرى أن النزاع المسلح لم يعد مسيطرا على كافة المناطق في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء هيئة تابعة لوزارة الداخلية. وبالتالي على هذه الوزارة الموافقة على المبادئ المنظمة لنهج قرارات اللجوء.
السوريون في مقدمة لائحة طالبي اللجوء في ألمانيا
وقدمت الخارجية الألمانية في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني تقريرا جديدا عن تقييم الوضع في سوريا. ومن المفترض أن تعتمد السلطات الألمانية والمحاكم المحلية على هذا التقرير بخصوص التعديلات المتعلقة بالبت بقرارات اللجوء. ونص التقرير على أنه لا يوجد في سوريا "حماية شاملة وطويلة الأمد وموثوق بها للأشخاص المضطهدين". وبسبب الوضع غير الآمن، اتفق وزراء الداخلية على تمديد حظر الترحيل للسوريين حتى شهر يونيو/حزيران القادم.
ورغم توقف القتال في مناطق عدة في سوريا، إلا أنه ما زال الكثير من السوريين يبحثون عن الحماية في ألمانيا. ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ، بلغ عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا 13634 شخصا منذ شهر يناير/ كانون الثاني وحتى شهر أبريل/نيسان في هذا العام. علما أنهم ما زالوا يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا.
د.ص/ و.ب ( د ب أ، ب د أ)
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
كأنه رجل أعمال
عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
فنان يصعد إلى المنبر
يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
الكنيسة كوطن
وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
طلب اللجوء يوم مصيري
علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
الموسيقى والدراجات النارية
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
مقهى اللغة
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الخوف من الترحيل
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
من وابل القنابل إلى الحياة الليلية
الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
أعمال غير عادية
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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور
الانفتاح
حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.