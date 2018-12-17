 برلين تتمسك بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة | أخبار | DW | 17.12.2018

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أخبار

برلين تتمسك بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية". وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.

Syrische Pässe Visum Visa Pass (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

تتمسك وزارة الداخلية الألمانية بلوائح الجوازات حتى بالنسبة للاجئين السوريين، على الرغم من وجود انتقادات بأن ذلك يعرض حياة أولئك الذين يبحثون عن الحماية للخطر.

ويحصل أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية". وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز

مختارات

رغم الدمار؛ بإمكان نحو ربع مليون لاجئ العودة إلى ديارهم، غير أنهم يواجهون مشاكل ويتعين على دمشق المساهمة في حلها، بحسب الأمم المتحدة، التي أعلنت عن خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين وخمس دول تستضيفهم. (11.12.2018)

أكدت وزارة الداخلية أنه ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى سوريا قريبا، في إشارة إلى مقترح وزراء الداخلية المنتمين للتحالف المسيحي حول ترحيل لاجئين صدرت في حقهم قرارات بمغادرة ألمانيا، فيما سيتم "إعادة تقييم الوضع". (29.11.2017)

سفر ساري المفعول، بأن يكون جواز سفر جديد أو أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر القديم من أجل تمديد الإقامة. وهذا الأمر يتطلب ذهاب الشخص إلى السفارة السورية، ما يشكل مخاطر عليه بحسب رأي حزب الخضر الألماني المعارض.

وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) استفسارا للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.

وردت وزارة الداخلية على استفسار كتلة الخضر متمسكة بشرط جواز السفر لهؤلاء اللاجئين وقالت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضا، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" (RND) اليوم الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

يذكر أن الحماية الثانوية في ألمانيا يحصل عليها اللاجئون الهاربون من الحروب الأهلية وليس أولئك المعرضون للاضطهاد السياسي. وتنطبق الحماية الثانوية على أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا.

التمسك بالتعليمات رغم تقرير وزارة الخارجية

وبناء على تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا فإن وزارة الداخلية تتمسك بشرط جواز السفر رغم أحدث تقرير للوضع في سوريا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية والذي جاء فيه أن "من بين الأمور التي قد تواجه اللاجئين العائدين، خصوصا من قبل السلطات الأمنية القريبة من النظام السوري هو وصفهم بالجبناء والهاربين، ويصل الأمر في أبعد الحالات إلى وصفهم بالخونة ومؤيدي الإرهاببين" وبالتالي فهم معرضون باستمرار لمخاطر على حياتهم أو أبدانهم.

ومن جهتها قالت لويزا أمتسبرغ، المتحدثة باسم اللاجئين لدى حزب الخضر في البوندستاغ، لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا (RND): "من غير المقبول أن تعرض السلطات الألمانية سلامة الباحث عن الحماية للخطر بدون داع، وأن تقبل زيادة في المدخول المادي لنظام إرهابي".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود كانت الهدية الأمثل ليعبر اللاجئون السوريون عن شكرهم للشعب الألماني. حيث نزل مئات اللاجئين السوريين للشوارع للمشاركة في حملة "شكرا ألمانيا".

  • Initiative Danke Deutschland - Monis Bukhari

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    المدون السوري ومؤسس البيت السوري في ألمانيا مؤنس بخاري (في الصورة) هو صاحب مبادرة "شكرا ألمانيا" ويقول: "أرغب في أن أهدي وردة لشعب ألمانيا الذي ساندني، آملا أيضا في تعاطف من لا يرغب بوجودي في ألمانيا."

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود ترافقها عبارات الشكر كرمز بسيط على الاعتراف بجميل ألمانيا. وقال بخاري لـ DW عربية إن اللاجئين السوريين يشكلون نحو 40 بالمائة من السوريين المقيمين في ألمانيا. والسوريون بشكل عام يريدون شكر ألمانيا على ما قدمته لأبناء سوريا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وارتدى بعض الشباب المشارك ملابس موحدة، وطبعوا على ملابسهم كلمات تعريفية باللغة الألمانية. في الصورة هنا مكتوب على قميص أحد المشاركين "نحن لاجئون قدمنا من سوريا، ونقول شكرا ألمانيا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الألمان الذين كانوا متفاجئين من هذا النشاط، وماهيته، تجاوبوا معه بسرعة، وارتسمت الابتسامات على وجوه الصغار والكبار، الألمان والسوريين.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    من خلال مبادرة "شكرا ألمانيا" يحاول اللاجئون السوريون كسر الحواجز بينهم وبين الألمان، الذين يشكك بعضهم في وجود اللاجئين أصلا في بلده. و تقبل ألمان الورد بداية، مع الشكر، ليتملكهم الفضول بعدها عن أسباب هذه الحملة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    النشاطات المختلفة للسوريين استمرت طيلة يوم السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول)، الذي انطلقت فيه مبادرة شكرا ألمانيا، وحاول المشاركون تنويع الهدايا المقدمة، فاختار البعض الورود، وآخرون اختاروا توزيع الشيكولاتة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    بعض السوريون قاموا بتحضير صناديق هدايا صغيرة، ووضعوا بها بعضا من الحلويات المنزلية، وغلفوها بطريقة جميلة ووزعوها على الألمان.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    تشابكت أيادي سوريين مع أيادي ألمان في الشوراع والمنتزهات، وارتفعت أصوات الموسيقى الفلكلورية العربية في بعض المدن، ورقص اللاجؤون "الدبكة" السورية مع الألمان، في مشهد أضفى البهجة على وجوه الجميع.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشارك الأطفال السوريون في الحملة، ورفع بعضهم شعارات شكر وتقدير لما قدمته ألمانيا، كما شاركوا أهاليهم في توزيع الورود.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشهدت مدن ألمانية تجاوبا كبيرا للأشتراك في الحملة، وذلك بعد تأسيس صفحة على الفيسبوك للتنسيق لهذا الغرض. وامتلأت الشوراع بمئات من الشباب السوري، الذين تطوعوا للانضمام إلى المبادرة. (إعداد : علاءجمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

انطلقت في ألمانيا مبادرة "شكرا ألمانيا" التي ينظمها سوريون تقديرا لدور ألمانيا في استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين. وامتلأت شوارع مدن ألمانية بسوريين يقدمون ورودا للمواطنين الألمان مقرونة بعبارات رقيقة. (12.10.2015)  

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