برلين تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت إن بلادها قررت تسليم دبابات "غيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. وتأتي هذه المدرعات التي لم يُحدد عددها من مخزون صناعة الدفاع الألمانية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن شركة "كراوس-مافاي فيغمان" الألمانية لصناعة الأسلحة حصلت على الضوء الأخضر لبيع دبابات "غيبارد" المضادة للطائرات، والتي تم تجديدها تقنياً وكانت تستخدم في السابق في الجيش الألماني. وبحسب المعلومات، فقد تم اتخاذ قرار مبدئي لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا. وتمتلك الشركة عشرات من هذه الدبابات التي كانت تخص دفاع القوات البرية المضاد للطائرات للجيش الألماني.

وبدأت الحكومة الألمانية نقطة تحول في تمويل الجيش الألماني وتعتزم إنشاء صندوق خاص له بقيمة 100 مليار يورو. وفي تبادل دائري مع شركاء من شرق أوروبا من المنتظر توفير أنظمة أسلحة لأوكرانيا تُستخدم بالفعل هناك.

تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

وخلال اجتماع مؤتمر دولي القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية تدريب أن بلادها ستدرب جنودا أوكرانيين في الأراضي الألمانية على استخدام أنظمة مدفعية. وقالت لامبريشت: "إننا نعمل مع أصدقائنا الأمريكيين على تدريب قوات أوكرانية على أنظمة مدفعية على الأراضي الألمانية". وتشارك لامبرشت في مؤتمر بشأن أوكرانيا دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الوزيرة أنها ستعمل مع هولندا على تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وتوفير الذخيرة لأوكرانيا، وقالت: "لأننا نعلم جميعا أن المدفعية عامل أساسي في هذا النزاع".

وذكرت لامبريشت أنه كانت هناك "انتقادات لألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية" فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا، موضحة في المقابل أن "الأرقام تتحدث بلغة مختلفة".

وقالت الوزيرة: "نلاحظ بفزع كبير الوحشية وإرادة التدمير التي تخوض بها روسيا هذه الحرب ضد أوكرانيا"، مضيفة أن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين "خرجت بذلك من دائرة الأمم المتحضرة"، معربة عن سرورها لعقد هذا الاجتماع في رامشتاين، حيث يرسل "إشارة أخرى مهمة للغاية لتضامننا مع أوكرانيا".

وبدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يناقش ممثلون من العديد من البلدان في قاعدة رامشتاين الحرب في أوكرانيا. ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ممثلين من حوالي 40 دولة إلى المؤتمر في أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة. ومن بين المشاركين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)