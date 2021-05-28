برلين... المؤبد لعراقي "داعشي" والسجن لابنه القاصر

حكمت محكمة في برلين اليوم الجمعة (الرابع من حزيران/يونيو 2021) على رجل عراقي (45 عاما) كان عضوا في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وشارك في إعدام علني بالسجن مدى الحياة؛ لارتكابه جرائم حرب في وطنه. وحكمت محكمة برلين على ابنه بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بإصلاحية للأحداث بعد إدانته أيضا بارتكاب جرائم حرب والانتماء لجماعة إرهابية أجنبية.
وانضم كلاهما إلى تنظيم داعش في مدينتهما، الموصل، عام 2014 وشاركا في الإعدام العلني لموظف مدني عراقي.
وتتردد مزاعم أن الأب أخذ الرجل إلى موقع الإعدام مع أعضاء آخرين بتنظيم داعش وحراسته إلى أن أطلق عليه عضو آخر النار. أما الابن، الذي كان في سن المراهقة آنذاك، فبصق على الرجل وسبه أمام الكاميرا.
كما أدين المتهم البالغ من العمر 45 عاما بارتكاب جريمة قتل، بينما أدين ابنه بالاشتراك في جريمة قتل. ولم يدل أي منهما بأقواله في المحكمة.
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وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة الجيش الاتحادي في العراق والتي يشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022. ويقتصر دور ألمانيا اليوم على تدريب قوات الأمن العراقية.
خ.س/ص.ش (د ب أ)
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.
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هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"
زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف