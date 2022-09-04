برلين: القفزة في أسعار الغاز جزء من استراتيجية بوتين

قال متحدث باسمالحكومة الألمانية إن القفزة التي حدثت اليوم (الاثنين الخامس من سبتمبر/ أيلول 2022) في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم‭ ‬1. وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هناك شهورا صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.

في سياق متصل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن موسكو اختارت ألا تفعل. وقال المتحدث "إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث". وأضاف المتحدث أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.

استمرار توقف إمدادات الغاز عبر "نوردستريم 1".. ماذا بعد؟

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن العقوبات الغربية هي السبب وراء توقف تدفق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.1 وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين ونقلتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء "تعلمون أن مشاكل الضخ (من خلال نورد ستريم) نجمت عن العقوبات المفروضة على بلدنا، وعلى عدد من الشركات من قبل الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا. لا توجد أسباب أخرى تؤدي إلى مشاكل في الضخ".

وأشار بيسكوف إلى أن العقوبات أوصلت الوضع إلى درجة أنه لا يمكن صيانة الوحدات ونقلها. كانت شركة جازبروم الحكومية الروسية العملاقة للنفط والغاز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها لن ترسل بعد الآن غاز طبيعي إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، معللة السبب في ذلك إلى تسرب نفطي في محطة ضغط. وقال بيسكوف "بالطبع، العقوبات ذاتها هي التي تمنع صيانة الوحدات وتمنع نقلها دون ضمانات قانونية مناسبة، ما يمنع تقديم هذه الضمانات القانونية، وما إلى ذلك ... هذه هي العقوبات ذاتها التي فرضتها الدول الغربية، هم الذين أوصلوا الوضع إلى النقطة التي نراها الآن".

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تسجيل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ 20 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين في حين كان الجنيه الاسترليني واليورو أكبر الخاسرين بعد أن أثار وقف روسيالإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ / رويترز /أ.ف.ب)