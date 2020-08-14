برلين: الاتفاق بين إسرائيل والإمارات "مساهَمة مهمة في السلام"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة (14 أغسطس/آب) في برلين عقب محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات إسهام مهم نحو السلام في المنطقة. من الجيد أن تعلق الحكومة الإسرائيلية خطط الضم".

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة ويمنح عملية السلام في الشرق الأوسط دفعة جديدة". وتابع ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه هنّأ نظيره الإسرائيلي على "هذه الخطوة التاريخية".

وأكد الوزير الألماني إصرار بلاده على أن فقط حل الدولتين القائم على التفاوض بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين هو الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط، مضيفا أن الحكومة الألمانية قامت بالتعاون مع شركائها في أوروبا والمنطقة بحملات مكثفة في الأشهر الأخيرة ضد ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، وعملت من أجل استئناف المفاوضات المباشرة، وقال: "نحن مستعدون أيضا لدعم هذه العملية بقوة".

من ناحيته تحدث الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين عن "اتفاق متطلع للمستقبل"، سيمضي قدما بالتسوية والشراكة بين إسرائيل والعالم العربي، وقال: "كل مباشرة للعلاقات الدبلوماسية بين

إسرائيل ودول عربية هي إسهام نحو السلام في المنطقة. ونحن نأمل أن تفتح هذه الاتفاقات الطريق مجددا نحو حل الدولتين القائم على التفاوض".



وفي سياق متصل، رحبت المفوضية الأوروبية الجمعة بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات

الدبلوماسية وقالت إنه يصب في مصلحة البلدين وسيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية "إنه مهم (للبلدين) والاستقرار الإقليمي. وتابعت "البلدان شريكان لنا وبالطبع...نحن ملتزمون بحل الدولتين ومستعدون للعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلنت إسرائيل والإمارات أمس الخميس اتفاقا سيؤدي للتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما. وقالت واشنطن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في التوصل للاتفاق.

ع.ج.م/م س ( د ب أ، أ ف ب)