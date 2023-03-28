برلين - افتقاد بوابة عشتار بعد إغلاق متحف بيرغامون لأربع سنوات

بشكل مفاجئ، أعلنت كل من مؤسسة التراث الثقافي البروسي والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي (الاثنين 27 مارس/ آذار) إغلاق متحف بيرغامون في برلين، وهو أحد أشهر وأكثر المتاحف المحببة للزوار بألمانيا، لمدة أربع سنوات تقريبا بسبب أعمال تجديد شاملة.

وجدير بالذكر أن مؤسسة التراث الثقافي البروسي هي المسؤولة عن متحف بيرغامون، أما المكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي فهو من ينفذ أعمال التجديد الخاصة بالمتحف.

وسمي المتحف على اسم أشهر معالمه، "مذبح بيرغامون"، الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، في فترة حكم يومينس الثاني، أحد ملوك بيرغامون (أيضا: بيرغاموم) الأقوياء، الذين أنشأوا مدينة ثقافية، بنيت على غرار أثينا القديمة، وتقع الآن في غرب تركيا.

الشرق حاضر بقوة في جزيرة المتاحف

ويشكل المتحف، الذي تم بناؤه خلال الفترة بين عامي 1910 و 1930، الجزء الأكبر من جزيرة المتاحف في قلب العاصمة الألمانية. وتضم جزيرة المتاحف خمسة متاحف تاريخية، وصنفتها اليونسكو كموقع تراث عالمي منذ عام 1999 بسبب أهميتها الخاصة.

ويضم متحف بيرغامون مجموعة من الآثار القديمة، ويجتذب، مع متحفي الشرق الأدنى والفن الإسلامي، أكثر من مليون زائر كل عام. وفي العام الذي سبق جائحة كورونا، زار المتحف 804 آلاف زائر، على الرغم من مرحلة الإغلاق الأولى بسبب أعمال التجديد.

مذبح بيرغامون في متحف بيرغامون في برلين قبل إغلاقه من أجل أعمال التجديد. (28/9/2014)

بوابة عشتار

وإضافة إلى الآثار المعروضة في المتحف وترجع إلى مناطق عربية، فإن أشهر ما يضمه متحف بيرغامون "بوابة عشتار"، بلونها الأزرق ونقوش الحيوانات والتماثيل على جدرانها. وقد بناها الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني في القرن السادس قبل الميلاد من أجل عشتار، آلهة الحب والحرب عند حضارات بلاد الرافدين.

وعثر عليها علماء آثار ألمان في حفريات مدينة بابل العراقية على نهر الفرات. وبعد الاتفاق مع الدولة العثمانية ثم مع السلطات العراقية بعد الحرب العالمية الأولى نقل الألمان قطع البوابة على مدار عقود إلى برلين وأعيد تركيبها سوية ثم قدمت إلى الجمهور لأول مرة في متحف بيرغامون عام 1930، ونصبت في الجناح الجنوبي بالمتحف. وفي الألفية الجديدة، طالبت السلطات العراقية باسترداد "بوابة عشتار".

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير بابل من السماء بابل كما تبدو من فوق، بقايا السور في المقدمة، وخلفه شبكة متاهة الدفاع عن المدينة، وفي الخلف جانب من قصر الملك نبوخذ نصّر الأكبر، وأجزاء من معبد المدينة.لا آثار تدل على مساكن أهل بابل، فهل كانوا خارج الأسوار؟

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير أسد بابل أسد بابل الشهير الذي يرمز لقدرة البابليين على سحق أعدائهم، الجسد الراقد تحته يظهر انسحاق العدو تحت جبروت الأسد رمز بابل القديمة. الأسد مصنوع من حجر البازلت وهو نسخة أصلية وليست اسمنتية كما أشيع. بنت قاعدته البعثة الأثرية الألمانية التي اكتشفت وحمت آثار ميزوبوتاميا عام 1902 وما بعده على مراحل.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير سور بابل بقايا سور بابل الذي حمى المدينة من هجمات الفرس والكيشيين والميديين. اختفت أجزاء كبرى من السور ولم تبق سوى أجزاء سور طيني بُني من اللِبِن "الخشت"، فهل كانت بابل تصد أعداءها بأسوار الطين، أم أنّ عوامل الطبيعة والزمن قد دفنته، أم أن يد السراق على مدى العصور نهبت أحجار السور؟

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير شارع الموكب من أعلى جدران قصورهم كان ملوك بابل يستعرضون مواكب الجيوش والفتوح، ومواكب السبي والغنائم بعد الانتصارات وهي تمر في شارع الموكب الذي كساه البابليون بقار ثبت على مدى آلاف السنين بوصفه سرية بقيت مجهولة. حاولت هيئة الآثار العراقية في عهد صدام حسين إعادة تغطيته عام 1984 لكن القار تآكل وبدأ يختفي.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير أنهار بابل ترقد بابل على ضفة نهر الحلة الظاهر في الصورة، وعلى مسافة قريبة منه يجري نهر الفرات الذي لا يظهر بسبب تغير مجراه بفعل سدود أنشأتها تركيا وسوريا على مجراه عبر آلاف السنين. هذان النهران هما المذكوران في التوراة حيث اعتاد أن يجلس رجال ونساء يهود السبي ويتذكرون ماضيهم في بلدهم الذي احتله البابليون وسلبوه منهم الى ميزوبوتاميا.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير بابل والجيش الأمريكي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خلال عملياتها في العراق عام 2003 وحدات من قواتها في بابل ضمن حدود المدينة الأثرية. واتهم أفراد الوحدات بسرقة آثار بابل وتخريبها. تُظهر الصورة مكان قطع آجر انتزعت من جدار وهي بعض قطع الآجر التي أضيفت في حملة صدام حسين لإعادة "مجد" بابل وتخليد اسمه كسليل للملك نبوخذ نصر كما كان يصف نفسه.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير بابل تحت بابل مدينة كاملة وجدت مدفونة تحت الجزء الذي نقلته بعثة التنقيب الألمانية الى ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى والذي ضم بوابة عشتار المعروضة حاليا في قاعة ميزوبوتاميا بمتحف بيرغامون ببرلين. الجزء المكتشف يضاهي في الحجم ويماثل الجزء الذي نقل الى المانيا قبل أكثر من قرن، وتقوم سلطات الآثار العراقية حالياً بصيانة هذا الجزء وقد أغلقته بوجه الزائرين.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير قصر نبوخذ نصّر التليد صورة للقصر الملكي الذي ورثه الملك البابلي الشهير نبوخذ نصّر عن أسلافه الملوك، فأضاف اليه قاعات، ومنصات وبوابات عدة. أجرت سلطات الآثار العراقية المتعاقبة عمليات صيانة على القصر وأضافت الى جدرانه قطع آجر لتقيها من التساقط. القصر هو أول معلمة تواجه زوار المكان.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير قاعات وبوابات كالمتاهة تنفتح قاعات قصر نبوخذ نصّر على بعض بشكل بوابات مقوسة مهيبة مرتفعة، تتوّجها مقرنصات الجدران التي ميّزت فن المعمار البابلي على مر الدهور.السقوف المرتفعة تناسب أجواء بلاد الرافدين الحارة. تظهر خلف البوابة الثانية منصة ربما كانت منصة العرش الداخلية. التخريب والسرقة طالت آجر الجدران هنا أيضاً.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير متاهات الدفاع البابلي تقع متاهة الممرات الحجرية مباشرة خلف سور بابل، وتضمن أنّ العدو الذي ينجح في اختراق السور، سيتأخر ويتيه في الممرات ويبقى مكشوفاً، بما يتيح للرماة اصطياد مقاتليه بنبالهم من خلف المقرنصات فوق سقوف القصر، أو يتلقاهم المقاتلون المدافعون حال خروجه من الشبكة بسيوفهم ورماحهم. الشبكة تمثل تقنية دفاع متطورة جداً بقياسات ذلك العصر.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير تماثيل آلهة على الجدران الحيوانات التي ذكرت في الرُقُم البابلية ترتبط بميثولوجيا أحفاد سومر، وقد جسّدها فنانوهم بنقوش بارزة على الجدران، ترافق السائر في طرقات وأزقة المدنية. النقوش كانت تكسو الجدران من الخارج. تُظهر الصورة حيواناً أسطورياً قد يكون مهراً، وتُظهر سرقات قطع الآجر المنتزعة، كما تُظهر آثار الترميم العشوائي ببقع جيرية تكسو التمثال.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير معبد إله الحرب معبد أعيد ترميمه على عدة مراحل، وتُظهر الصورة طبقة الخشت" الِلبِن" التي بُنيت في الأصل، تعلوها طبقة بُنيت باللِبِن الأحدث عمرا والآجر فيما بعد. صناعة اللِبِن في بابل القديمة جرت وفق وصفة سرية تخلو من القش، ومع ذلك بقيت متماسكة على مدى قرون طويلة، فيما احتوت الوصفة العراقية الحديثة التي حاولت أن تقلد القديمة على القش ولم تكن بمتانة المادة البابلية.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير استكشافات حديثة أجرت بعثة آثار دولية-عراقية منذ عام 2001 استكشافات جديدة، في تخوم المدينة القديمة، فظهرت مبانٍ جديدة احتفظت الى حد كبير بهياكلها. يتوقع القائمون على المكان أن تلتفت السلطات العراقية إلى أهمية المكتشف الجديد وتتجه الى صيانته وترميمه ليلتحق بالأجزاء المعاد إعمارها من المدينة.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير بوابة عشتار نسخة من مدخل بابل العظيمة الشهير. بُنيت هذه النسخة المقلدة للبوابة في ستينيات القرن العشرين بإشراف خبراء ألمان من متحف بيرغامون وبمساعدتهم، لتنتصب في مدخل المدينة مستقبلة زوارها. توجد البوابة الأصلية في متحف بيرغامون بالعاصمة الألمانية برلين منذ مطلع القرن العشرين.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير رقيم بابلي رقيم بابلي تعلوه كتابة مسمارية، يرقد مهملا على رصيف إحدى المنصات دون عناية. توجد ألوف القطع الشبيهة مدفونة خبيئة في أرجاء المكان، فيما سُرقت آلاف أخرى خلال تسعينيات القرن العشرين عبر عمليات تهريب منظّمة، كما سُرقت قطع كثيرة عقب التغيير عام 2003.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير عودة السياحة والسياحة الأجنبية عادت وفود الزائرين والسائحين تتوافد لزيارة المدينة الرافدينية الشهيرة. وتنقل مئات الحافلات خلال العطل والمناسبات آلافا منهم، حيث يتجولون في المكان ويطلعون عن كثب على تاريخ بلادهم. كما يصادف الزائر بعض السائحين الأجانب خلال جولته، لكنّ قلة الأدلاء السياحيين وغياب أماكن الاستراحة ومحلات بيع التذكاريات يمثل ظاهرة ملحوظة.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير قصر صدام حسين أنشأ صدام حسين لنفسه قصرا يطل على بابل. حملت واجهات القصر الحرفين "ص ح". سعى صدام لتخليد نفسه بإحياء مجد بابل، فأعاد بناء أغلب ملامحها الشاخصة اليوم معتبرا نفسه امتدادا لنبوخذ نصّر. عانى القصر من إهمال واضح بعد اسقاط نظام صدام حسين عام 2003، ونُهبت أبوابه وشبابيكه النفيسة وكذلك الثريات والقطع المرمرية والخشبية التي زينت جدرانه.

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير رسوم بابلية في قصر صدام تُظهر الصورة أجزاء من رسوم بابلية نقشت على سقوف غرف وصالات قصر صدام حسين في بابل. يحتاج القصر الى رعاية وحماية فورية إذ ما زال بالإمكان اعادة تأهيله وصيانته وفتح أبوابه للزائرين الذين يتدفقون عليه اليوم رغم خرابه. وسبق أن اعلنت محافظة بابل عن مشروع لتحويل القصر الى قصر ضيافة يستقبل العرسان وحفلات زفافهم وليالي دخلتهم، لكن المشروع لم ير النور. الكاتب: ملهم الملائكة



خطة التجديد تمتد لـ 14 عاما

ومع تقسيم خطط التجديد إلى مرحلتين، كان من المفترض في الأساس أن تظل بعض أجزاء المتحف مفتوحة أمام الجماهير في ظل العمل المكثف، إلا أن هذه الخطط تغيرت الآن. ومن المنتظر أن يكون القسم (أ)، الذي أغلق منذ عام 2013 مع الجناح الشمالي ومذبح بيرغامون الشهير في الجناح المركزي، متاحا للجماهير مرة أخرى في عام 2027، أما القسم الثاني (ب) فسيجرى إغلاقه اعتبارا من 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر إعادة افتتاح متحف بيرغامون بأكمله مرة أخرى في عام 2037. ويعد متحف بيرغامون جزءًا من المخطط الرئيسي لمجموعة جزيرة المتاحف بأكملها. وبعد إتمام عملية التجديد سيكون هناك "ممشى أثري"، أغلبه تحت الأرض، يربط جميع المباني في الجزيرة ببعضها البعض، بحسب موقع "شبيغل أونلاين".

تكلفة تصل لـ1.5 مليار يورو

وبحسب البيانات، تبلغ تكلفة تجديد الجزء الأول 489 مليون يورو. وبالنسبة للجزء الثاني تُقدر التكلفة بنحو 722.4 مليون يورو. وتُقدر تكلفة مخاطر محتملة وزيادة الأسعار بنحو 6.295 مليون يورو حتى الآن. وقد تصل التكاليف الإجمالية إلى 5.1 مليار يورو.

ص. ش/ و ب (د ب أ)