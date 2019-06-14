 برلين.. استقالة مدير المتحف اليهودي بعد تعرضه لانتقادات | أخبار | DW | 14.06.2019

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أخبار

برلين.. استقالة مدير المتحف اليهودي بعد تعرضه لانتقادات

تزايدت مؤخراً الانتقادات الموجهة لمدير المتحف اليهودي في برلين، ما دفعه للتخلي عن منصبه. خطوة رحب بها المجلس المركزي لليهود. وكان بنيامين نتنياهو قد قال إن معرضاً قدم "نظرة إسلامية فلسطينية" أحادية عن مدينة القدس.

Jüdisches Museum in Berlin Kreuzberg (picture-alliance/dpa)

قدم بيتر شيفر، مدير مؤسسة المتحف اليهودي الخيرية في برلين، استقالته من منصبه. وقال المتحف مساء اليوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) إن شيفر (75 عاما) قدم لوزيرة الثقافة مونيكا جوترز استقالته الجمعة "من أجل تحاشي إلحاق أضرار إضافية بالمتحف في برلين".

وأعلنت الوزيرة أنها تحترم قرار شيفر، مضيفة القول "على جميع المسؤولين أن يسهموا في أن يركز المتحف اليهودي في برلين على مضمون عمله المهم".

وكان المجلس المركزي لليهود في ألمانيا كتب على موقع تويتر إنه يشيد بقرار شيفر، مضيفا: "إنها خطوة مهمة لتحاشي مزيد من الأضرار للمؤسسة".

وتعرض المتحف خلال الأشهر الماضية لاضطرابات سياسية، حيث طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب بعث به إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإغلاق معرض أقامه المتحف تحت عنوان معرض خاص "مرحبا بكم في القدس"، كان يفترض عرضه حتى نهاية نيسان / أبريل المقبل، لأنه يقدم "نظرة إسلامية فلسطينية" أحادية عن المدينة، كما قال نتنياهو.

مختارات

ورفض شيفر والوزيرة الاتهامات رفضا واضحا بوصفها تدخلا سياسيا. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري (يومي 16/15) أي السبت والأحد المقبلين أن المتحدثة باسم المتحف أقيلت بعد أن نصحت حساب المتحف على موقع تويتر بكتابة مقال عن الأمر، يدور حول الانتقادات التي وجهها علماء يهود وإسرائيليون لقرار البرلمان الألماني "بوندستاغ" بتصنيف حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" بأنها معادية للسامية.

وقالت الصحيفة إن التغريدة تبين انتهاك الحيادية. ورد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا على موقع تويتر أيضا بصورة حادة قائلا: "بلغ السيل الزبى، لقد صار المتحف اليهودي في برلين خارج السيطرة". إلا أن المتحف قال إن ما صدر ليس اعتراضا على قرار البرلمان الألماني وإنما مناقشة للموضوع فحسب.

كان عقد شيفر جدد بداية أيار/ مايو الماضي لمدة عام، والأصل أن ينتهي عمله بشكل نهائي في آب/ أغسطس 2020. وقالت الوزيرة إن هناك لجنة تبحث الآن عن خلف له، وهذا البحث متواصل الآن.

ويعتبر المتحف اليهودي في برلين أحد أكبر المتاحف اليهودية في أوروبا، ويزوره كل عام حوالي 650 ألف شخص. وقد شاهد معرض التاريخ اليهودي الألماني المفتتح منذ 2001 حوالي 11.4 مليون شخص.

ص.ش/خ.س (د ب أ)

  • Filminstallation Ask the Rabbi im Jüdischen Museum Berlin, © Thomas Valentin Harb

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    ثلاثون سؤالا ولا جواب

    "كل ما يجب عليك معرفته عن الديانة اليهودية" من عناوين معرض يحمل اسم "الحقيقة الكاملة" في المتحف اليهودي في برلين. إلا أن المعرض لا يقدم أي أجوبة وإنما أسئلة لا تخلو من الإثارة والاستفزاز.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik.

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    كيف يمكن التعرف على يهودي؟

    أعداد من قلنسوة / كيباه العائمة ـ يعبر زائر المعرض أولا تشكيلة تبرز 70 من القبعات اليهودية، منها الأرثوذوكسي، والتجاري، الجدي والهزلي، بعضها مزين بعلامة سيارة مرسيدس وكأن لها انتماءات أخرى.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Linus Lintner

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    يهودي أم لا؟

    جوابا على سؤال "من هو اليهودي؟ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد بن غوريون "كل شخص مجنون بما يكفي حتى يصف نفسه كذالك".

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jüdisches Museum

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    ماذا يحدث لوريقات حائط المبكى؟

    مئات من قسائم الورق الصغيرة يتم حشوها يوميا في شقوق حائط المبكى، والتي تسمى بالعامية العبري "كوتيل"، وهي ترمز للعهد مع الإله. لكن في وقت لا بد من إزالتها كما يوضح الكولاج التالي. الوريقات يتم دفنها في نهاية المطاف في جبل الزيتون.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Copyright: Dave Mc Elfatrick

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    هل يجوز التندر بالمحرقة اليهودية؟

    الأمر متروك لزوار المعرض للحسم فيه. الغضب يغمرهم بعد رؤية مقاطع من المسلسلات الكوميدية الأمريكية، أو نكات الكوميدي الألماني أوليفر بولاك؟

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    هل لألمانيا علاقة خاصة بإسرائيل؟

    يغوص زوار المعرض في جوانب متعددة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية. هدية رسمية للرئيس الألماني يواخم غاوك معروضة بجانب تنورة ووصفة لفطيرة البطاطس لتوم فرانس الذي فاز في برنامج للمبارزة في الطبخ وأصبح بذلك أشهر ألماني في إسرائيل.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Lunis Lintner

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    ألا يزال اليهود يعيشون في ألمانيا؟

    أجل! والدليل يقدمه "يهودي في الواجهة"، إنه يهودي جالس يجيب على أسئلة زوار المعرض. وبذلك يتم الخوض بشكل استفزازي في التهم الموجهة عادة للمتاحف اليهودية، حيث تُتهم بجعل اليهود "بضاعة" تُعرض في المعارض.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    لماذا الختان مهم لليهود؟

    بالنسبة للبعض يتعلق الأمر بانتهاك صارخ لحقوق الطفل، فيما يرى البعض الآخر في الختان مجرد طقس ديني بريء. موضوع ختان الأطفال أثار مؤخرا جدلا واسعا في ألمانيا بعدما رأت محكمة ألمانية فيه مساسا بالسلامة الجسدية للطفل.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

    هل اليهود متميزون؟

    أحكام نمطية كثيرة يتم ترديدها حول اليهود. المعرض يتيح للزائر اختيار الوقوف عند الكلشيهات الأكثر انتشارا. بواسطة قطعة نقدية تقدم للزوار عند شراء تذاكرهم، يمكن لكل واحد الحسم حول ما إذا كان اليهود ماهرين في الأعمال، محبون للحيوانات، أذكياء أم من أصحاب النفوذ الواسع؟

    الكاتب: نادين فوييك / ح.ز


مختارات

كل ما يجب أن تعرفه عن اليهودية

معرض يسلط الضوء على قضايا اليهود والديانة اليهودية، معرض مستفز ومثير يطرح من الأسئلة أكثر مما يجيب، رغم أنه يطمح لتسليط الضوء على القضايا الأكثر ترددا في المنتديات أو ما يكتبه رواد المتحف. (12.04.2013)  

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