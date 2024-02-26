ساسة ألمان ينددون بانتقاد إسرائيل خلال حفل جوائز "برليناله"

أدان سياسيون ألمان الانتقادات التي شهدها حفل ختام مهرجان برلين السينمائي لإسرائيل. وانتقد عدد من المشاركين خلال الحفل دعم ألمانيا لإسرائيل وطالبوا بوقف الحرب، فيما نأى منظمو المهرجان بأنفسهم عن منشورات مناهضة لإسرائيل.

أثار انتقاد على خشبة المسرح للقصف الإسرائيلي لغزة في مهرجان برلين السينمائي السنوي إدانة بين السياسيين الألمان في مطلع الأسبوع.

وفي حفل توزيع الجوائز الذي اختتم مهرجان برلين السينمائي (برليناله)، تسلم المخرج الفلسطيني باسل عدرا جائزة عن فيلمه الوثائقي عن الضفة الغربية، ودعا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، في تصريحات قوبلت بالتصفيق والهتافات من الجمهور.

وقال عدرا، الذي يصور فيلمه "لا أرض أخرى" تهجير المستوطنين الإسرائيليين للفلسطينيين في قرى في الضفة الغربية: "من الصعب جداً بالنسبة لي أن أحتفل عندما يكون هناك عشرات الآلاف من شعبي يُقتّلون ويذبحون على يد إسرائيل في غزة".

وخلال حفل توزيع الجوائز مساء السبت، انتقد العديد من صانعي الأفلام الآخرين إسرائيل بسبب الحرب في غزة، الذي شهد مقتل أكثر من 29 ألفاً و600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً للسلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس.

كما أدان المخرج الإسرائيلي المقيم في القدس يوفال أبراهام على خشبة المسرح ما وصفه بظروف "الفصل العنصري" التي يعاني منها الفلسطينيون في إسرائيل.

"تصريحات معادية للسامية"

من جهة أخرى، لجأ العديد من السياسيين في وقت لاحق إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة تلك التصريحات باعتبارها معادية للسامية، حيث قال رئيس بلدية برلين كاي فيغنر في وقت لاحق إنه يأمل أن تمنع إدارة برلينالة في المستقبل "مثل هذه الحوادث" من الحدوث مرة أخرى.

وقال فيغنر الأحد (25 فبراير/ شباط 2024) في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "ما حدث بالأمس (السبت) في مهرجان برلين السينمائي الدولي كان نسبية غير مقبولة. لا يوجد مكان لمعاداة السامية في برلين، وهذا ينطبق أيضاً على الفنون".

وأدان فولكر بيك من حزب الخضر الألماني ورئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية تصفيق الجمهور، وقال إن حفل توزيع الجوائز كان "نقطة تدني ثقافية وفكرية وأخلاقية" في مهرجان برلين السينمائي.

وقال النقاد إن المشاركين الذين وجهوا اتهامات ضد إسرائيل فعلوا ذلك دون ذكر هجمات حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

واستخدم المخرج بن راسل كلمة "إبادة جماعية" لإدانة القصف الإسرائيلي لغزة. وفي غضون ذلك، رفع عدة أشخاص على خشبة المسرح لافتة كتب عليها عبارة "اوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الثقافة في برلين جو تشيالو، من نفس الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس بلدية برلين فيجنر، إن حفل توزيع الجوائز "اتسم بالدعاية المعادية لإسرائيل".

كما سمعت انتقادات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشار الألماني أولاف شولتس، وأدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل روث "الدافع حول الإبادة الجماعية، والتصفيق وحقيقة أن أحدا لم يقف ويعترض حقا".

استخدم المخرج بن راسل كلمة "إبادة جماعية" لإدانة القصف الإسرائيلي لغزة وهو ما أثار انتقادات من جانب ساسة ألمان صورة من: Nadja Wohlleben/Pool via AP/picture alliance

رفض لمنشورات مناهضة لإسرائيل

بدورهم، نأى منظمو المهرجان بأنفسهم عن منشورات مناهضة لإسرائيل حول الصراع في الشرق الأوسط تم نشرها سابقاً على أحد حسابات "برليناله" عبر إنستغرام.

وقال متحدث باسم المهرجان لوكالة الأنباء الألمانية "تم اختراق قناة بانوراما على إنستغرام اليوم وتم بث بيانات حول حرب الشرق الأوسط غير صادرة عن المهرجان ولا تمثل موقف برليناله".

وتابع المتحدث أن "حقيقة قيام شخص ما بإساءة استخدام منصة التواصل الاجتماعي في برليناله لنشر خطاب الكراهية المعادي للسامية هو أمر غير مقبول". وتم حذف المنشورات على الفور، ويجري التحقيق في كيفية وقوع الحادث. وأضاف "ولقد وجهنا اتهامات جنائية ضد مجهولين. ونحن ندين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات الممكنة".

وكان قد تم تداول لقطات من حساب قسم البانوراما في برليناله على منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، تويتر سابقاً، يوم الأحد. وأظهرت إحدى الصور شعار "فلسطين حرة-من النهر إلى البحر". ويعني الشعار أنه يجب أن تكون هناك فلسطين حرة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، والتي تشمل المنطقة التي تقع فيها إسرائيل.

ع.ح/ح.ز (د. ب.أ)