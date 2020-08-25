 برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة تكنوقراط برئاسة المشيشي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2020

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برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة تكنوقراط برئاسة المشيشي

نالت حكومة من وزراء تكنوقراط غير معروفين برئاسة هشام المشيشي ثقة البرلمان التونسي، الذي صوت لصالحها متجنباً الذهاب إلى انتخابات تشريعية، فيما لوح رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن "المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة".

جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومة المشيشي

حكومة هشام المشيشي (46 عاماً) المكونة من قضاة وأكاديميين وموظفين اجتازت عقبلة منح الثقة فقي البرلمان

منح النواب التونسيون فجر اليوم الأربعاء (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2020) الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، إلا أنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة.

ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي(46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر. وصرح المشيشي لوكالة فرانس برس "إنني فخور بهذا الدعم". وأضاف أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".

مختارات

يصوت البرلمان التونسي اليوم على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط توتر وتجاذبات حول النفوذ على السلطة بين الرئيس قيس سعيد، الذي يبدو أنه تخلى عن دعم المشيشي، وبين أحزاب رئيسية أعلنت عزمها التصويت لـ"حكومة الكفاءات".

وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف سعيد المشيشي في نهاية تموز/ يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية. لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.

تذكير بسلطة مجلس النواب

وقال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس "أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد". واضاف ان هذه الحكومة "يمكن أن تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية وأنا واثق من نجاحها". وأوضح الغنوشي أن "البرلمان مصدر السلطة، وكما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة". يذكر أن حزبي النهضة و "قلب تونس" وآخرين عبروا عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.

ولو لم تنل هذه الحكومة الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.

وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد. ويتألف البرلمان الذي انتخب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.

وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.

ع.خ/   (ا ف ب، د ب ا)

مشاهدة الفيديو 20:03

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