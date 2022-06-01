 برلمان ألمانيا يفتح الطريق لتحديث الجيش وموسكو تنتقد خطط برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برلمان ألمانيا يفتح الطريق لتحديث الجيش وموسكو تنتقد خطط برلين

وجهت روسيا اتهاما لألمانيا بزعزعة الأمن الأوروبي في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لتعزيز إنفاقها العسكري، فقد وافق البوندستاغ على تعديل دستوري للسماح بتمويل تحديث الجيش من خلال تخصيص 100 مليار يورو لذلك.

الجيش الألماني وضمن خطة التسليح الجديدة يعتزم شراء مقاتلات أمريكية

الجيش الألماني وضمن خطة التسليح الجديدة يعتزم شراء مقاتلات أمريكية

بأغلبية كبيرة، وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022) على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات للجيش الألماني.

مختارات

أقرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بوقوع أخطاء في إسناد عقود لمستشارين خارجيين للعمل مع الجيش الألماني "بوندسفير". وفي معرض توضيحها، كشفت فون دير لاين أن الجيش الالماني ضاعف تسليحه خمسة مرات.

"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا مجددا بمزيد من الدعم، وقال في مقابلة صحفية غدة اتصال هاتفي مع بوتين إنه لا يرى أي تغيير في موقف الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن الجيش الروسي نفسه عانى من خسائر كبيرة في هذه الحرب.

بعد إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس زيادة نفقات التسلح نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت الحكومة في برلين تجديد أسطول سلاحها الجوي بشراء عشرات المقاتلات الأميركية من طراز "الشبح" F- 35، بحسب مصادرحكومية.

وصوت 567 نائبا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني. وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون. ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ، فإنه يتعين أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضا بأغلبية الثلثين.

وسيتم استخدام الأموال على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف الأطلسي المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي على الدفاع كل عام، على الأقل لعدة سنوات. 

معدات أفضل لجعل الجيش قادرا على مهماته

ومن المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية. وتأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوروبي الذي تزعزعه الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

لهذا جاء التعديل الدستوري!

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش بعد أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا. وانتقدت روسيا بشدة تلك الخطوة، التي أعلنها شولتس.

ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيُجرى تمويله عن طريق القروض وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره يتطلب تعديلا دستوريا. لذلك اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل.

وأجرى الائتلاف الحاكم من أجل ذلك مفاوضات مع التحالف المسيحي المعارض، الذي وافق على التعديلات بشروط، من بينها إنشاء لجنة جديدة لتقديم المشورة بشأن عمليات الشراء الخاصة بالجيش ومواعيدها.

البرلمان الألماني في جلسة التصويت على تعديل دستوري على إنشاء صندوق خاص للجيش الاتحادي (3/6/2022)

التصويت على التعديل الدستوري لتسليح الجيش الألماني جاء بأغلبية كبيرة فقد صوت 567 نائبا بالبوندستاغ بالموافقة وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.

روسيا: ألمانيا تعرض أمن أوروبا للخطر عبر إعادة التسلُّح

وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز "F35" وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز "CH47-F" لنقل الجنود والعتاد. وبحسب البيانات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن القوات البرية بصفتها أكبر فرع في الجيش، ستحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث من المخطط إنفاق 32 مليار يورو منها مباشرة للقوات البرية. وقد تزيد الحصة إلى حوالي 40 مليار يورو إذا تم تخصيص استثمارات من أبعاد أخرى - جوية وبحرية - وفقا للاختصاص أو الاستخدام.

مشاهدة الفيديو 01:33

ألمانيا .. الإئتلاف الحاكم يوافق على مخطط لإنشاء صندوق خاص للجيش

في تصريحات نشرتها الصحف الألمانية هذا الأسبوع، قال المستشار أولاف شولتس إن برلين ستمتلك قريبا أكبر جيش تقليدي بين جميع أعضاء حلف الأطلسي الأوروبيين.

ومن جابنها اتهمت روسيا ألمانيا اليوم الجمعة بزعزعة الأمن الأوروبي عبر "إعادة التسلُّح". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ننظر إلى بيان المستشار الألماني على أنه تأكيد آخر على أن برلين حددت مسارا للإسراع بإعادة تسليح البلاد. ما النهاية التي يؤدي إليها هذا؟ إنها للأسف معروفة جيدا من (دروس) التاريخ".

وقالت زاخاروفا "في الوقت الذي يتعين فيه البحث عن سبل للحد من التهديدات المشتركة، تسلك ألمانيا، على النقيض من ذلك، سبيل التصعيد العسكري والسياسي في القارة الأوروبية، بتوجيه عشرات المليارات من اليورو لزيادة تكديس الأسلحة".

ويعد تخصيص 100 مليار يورو للجيش الوطني بمثابة تغيّر كبير في توجه ألمانيا التي كانت في السنوات الأخيرة تتباطأ في الامتثال لالتزامات حلف شمال الأطلسي في هذا المجال، ما أثار مرارا غضب الولايات المتحدة.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، قلصت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير من نحو 500 ألف عنصر عند إعادة توحيد البلاد عام 1990 إلى 200 ألف فقط حاليا. ويتذمر المسؤولون العسكريون باستمرار من حدوث أعطال في طائراتهم المقاتلة أو سفنهم ودباباتهم. لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا كان بمثابة نداء استفاقة في بلد يسوده التوجه السلمي منذ انتهاء الحقبة النازية.

 ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 18:45

100 مليار يورو لميزانية الدفاع.. ماذا تخطط ألمانيا لجيشها؟

مواضيع ذات صلة

October 6, 2020 - Katterbach, Bayern, Germany - A CH-47 Chinook from B Co 'Big Windy' 1-214th General Support Aviation Battalion spins up for an evening training flight just after a storm clears on Oct. 6 at Katterbach Army Airfield. (Credit Image: © U.S. Army/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

ألمانيا.. صفقة كبيرة لشراء 60 مروحية من إنتاج بوينغ 01.06.2022

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية عن البدء في شراء 60 مروحية شينوك لها القدرة على التزود بالوقود جوا من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية. ويتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى خمسة مليارات يورو.

ARCHIV - 07.02.2022, Niedersachsen, Munster: Soldaten der Bundeswehr haben mit dem Sturmgewehr vom Typ G36 A2 während einer Vorführung hinter Sandsäcken Stellung bezogen. Der Streit um das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr bleibt ungelöst. Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا - اتفاق على إنشاء صندوق بـ 100 مليار يورو لتحديث الجيش 30.05.2022

"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.