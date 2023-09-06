برلماني من حزب "البديل" يثير ضجة بعد تشبيهه ميركل بهتلر

أثار نائب حزب "البديل" اليميني الشعبوي في البرلمان الألماني شتيفان كويتر ضجة داخل البرلمان بعد أن شبه المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بطريقة غير مباشرة بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وبدون أن يذكر اسم هتلر صراحة، قال كرويتر الأربعاء (السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية:

" باستثناء العريف البوهيمي، لم يجر أحد على ألمانيا مثل هذا القدر من الوبال مثل المستشارة السابقة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني الراحل باول فون هيندنبورغ دأب في أوائل الثلاثينيات على وصف هتلر بـ "العريف البوهيمي" تحقيرا له، وذلك قبل أن يعينه لاحقا مستشارا في عام 1933.

وكان هتلر، النمساوي المولد والمنحدر من مدينة براوناو بمملكة بوهيميا، قاتَلَ متطوعا في الحرب العالمية الأولى كجندي عريف في فوج المشاة البافاري على الجبهة الغربية.

ووجهت رئيسة الجلسة كاترين غورينغ-إيكارت، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس البرلمان، اللوم للبرلماني من حزب "البديل" لكنها لم تصدر إنذارا بحقه.

وقالت إن من الممكن التعبير عن أي رأي داخل البرلمان "لكن ما لا يجوز هو توجيه إهانات شخصية. وما لا يجوز أيضا هو التجاوز بحق أشخاص من ساسة هذا البلد وتشبيههم بأولئك الذين حازوا السلطة في حقبة الاشتراكية القومية (النازية)".

وأشارت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، إلى أن هذا السلوك غير برلماني "ونحن لن نسمح بمثل هذا الأمر في هذه الدار".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)