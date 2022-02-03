 بركلات الترجيح.. منتخب السنغال بطلا لأمم أفريقيا على حساب مصر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.02.2022

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رياضة

بركلات الترجيح.. منتخب السنغال بطلا لأمم أفريقيا على حساب مصر

للمرة الأولى في تاريخه، أحرز المنتخب السنغالي لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الـ33، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالكاميرون.

ساديو ماني يمسك بكأس بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر (6/2/2022)

المهاجم السنغالي ساديو ماني يمسك بكأس البطولة بينما المدرب المصري ضياء السيد ينظر للموقف بحسرة

توج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر مساء الأحد (6 فبراير/ شباط 2022) في المباراة النهائية للمسابقة القارية. 

مختارات

أسفرت قرعة الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 عن مواجهات صعبة لمنتخبي مصر والجزائر فيما جاءت القرعة متوازنة للمنتخبين العربيين الآخرين: تونس والمغرب.

وسجل ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.

وكانت السنغال تخوض ثالث نهائي لها بعد عامي 2002 و2019، فكانت الثالثة ثابتة. أما المنتخب المصري، فكان يسعى الى تعزيز رقمه القياسي بعدد الالقاب (7 مرات) لكن الحظ لم يبتسم له في ركلات الترجيح.
 وكانت المواجهة هي الأولى من ثلاث مباريات تجمع المنتخبين، إذ سيلتقيان مجدداً في مباراتي ذهاب وإياب في 24 و29 آذار/مارس المقبل في الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. 

وخاض المنتخب المصري اللقاء بغياب مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش الموقوف بسبب طرده في المباراة السابقة ضد الكاميرون في نصف النهائي، كما غاب بداعي الإصابة الحارس محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي وأكرم توفيق، فضلاً عن الموقوف عمر كمال. 

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار الأشواط الأربعة، لاسيما المنتخب السنغالي، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق ساديو ماني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي، حيث سجل خاليدو كوليبالي وعبدو دياللو وبامبا ديانغ وماني، فيما أضاع بونا سار. أما المنتخب المصري فسجل له زيزو ومروان حمدي، فيما أضاع كل من محمد عبدالمنعم ومهند لاشين. 

لاعبو مصر بعد الخسارة هناك من استلقى على الأرض بينما محمود ترزيغيه يسند رأسه على ذراعيه على الأرض ومحمد صلاح يقف بجوار محمد سيد زيزو المذهول من الخسارة (6/2/2022)

صلاح ورفاقة وقد سيطر عليهم الحزن عقب خسارتهم المواجهة مع منتخب السنغال بركلات الترجيح.


وبات منتخب مصر أول فريق في تاريخ أمم أفريقيا يلعب الوقت الإضافي في 4 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة بالمسابقة، بعدما لعب أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون ثم السنغال.
وقد حصل الحارس أبوجبل على لقب رجل المباراة بينما فاز الحارس السنغالي ميندي بأفضل حارس في البطولة، وفاز زميله ساديو مانيي بلقب أفضل لاعب، بينما كان لقب هداف البطولة من نصيب فينسينت أبوبكار المهاجم الكاميروني. 

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة ، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على خمسة ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن من قبل عن رفع الجوائز المالية للبطولة في هذه النسخة. ويحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 5ر2 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2ر2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019 .

كما حصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت دور الثمانية على 175ر1 مليون دولار بزيادة 175 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية. 

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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